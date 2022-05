Que la verdad salga a la luz, pide Víctor Varela, director de la Facultad de Química

EL VALLE

Toluca, Méx.- En más de 20 años que se ha desempeñado como académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Víctor Varela nunca había tenido ningún problema con nadie, siempre se ha desempeñado de manera profesional y es fiel creyente de las causas feministas, sin embargo, ahora se enfrenta a una presunta acusación de abuso sexual por parte de una mujer técnico laboratorista que laboraba en la Facultad de Química, por lo que pidió licencia a la titularidad de la misma, no por temor sino para que continúen las investigaciones, se esclarezca el caso y la verdad salga a flote.

En entrevista para Periódico El Valle, el director con licencia de la Facultad de Química, recordó que el pasado 11 de marzo del 2022 se inició un proceso administrativo en contra de dos técnicas laboratoristas por el probable mal uso de recursos patrimoniales de la UAEMéx, este oficio se emitió a la Dirección de Atención a Faltas Administrativas (DAFA).

El universitario refirió que, a través de este oficio se planteó el probable abuso en el uso de material, reactivos, de utensilios y equipos de la Facultad de Química para la elaboración de muestras que fueron cobradas aparte por la trabajadora, es decir, el uso indebido de patrimonio de la UAEMéx en beneficio de la mujer, lo cual calificó como indigno.

“Hacer este tipo de cosas es indigno y además, le está quitando a la oportunidad a los estudiantes de tener sus prácticas comprando reactivos que hacen falta para que ellos puedan hacer sus prácticas”, lamentó.

En esta primera ocasión que habla sobre el tema, Varela compartió que el pasado 3 y 5 de mayo, una de las laboratoristas interpuso una denuncia por acoso ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), pero enfatizó que todas las versiones que se le imputan y han publicado son totalmente falsas.

“Nada de eso es cierto, ataca a mi honorabilidad como director, persona, como universitario que soy. En aras de que el procedimiento se lleve de la mejor manera posible pedí licencia para continuar con los procedimientos de manera ininterrumpida. Que todo se clarifique y llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo.

Apuntó que la denuncia que la Facultad de Química interpuso contra la técnico laboratorista ante la DAFA, fue desde hace dos meses y se tiene que seguir el procedimiento adecuado, por lo que no pueden saltarse ni un solo paso. A la fecha de acuerdo con la UAEMéx, la mujer no ha presentado prueba o evidencia alguna sobre la acusación por el uso indebido de patrimonio de la universidad.

Apuntó que, las direcciones correspondientes se encargan de la investigación y aclaró que la mujer no es docente sino, técnico laboratorista. Varela afirmó que, él llegó a la dirección de la Facultad de Química en 2020 y esta presunta acusación de abuso sexual ha repercutido a nivel familiar y profesional, principalmente porque son acusaciones falsas.

“Jamás en mi vida había tenido un problema de estos y jamás esperé enfrentarme a un problema de éstos. Espero que las instancias correspondientes, la justicia y la honorabilidad van a salir adelante”, dijo.

Ahora, Varela refirió que solo queda esperar a que las investigaciones continúen, que dictamine la Dirección de Atención a Faltas Administrativas, seguir con toda la atención a los requerimientos, por lo que aseguró que se presentará a todas las diligencias y en todo lo que se le requiera.

Aseguró que tienen todas las pruebas que señalan que la técnico laboratorista lucró con recursos de la UAEMéx en beneficio propio, las cuales, la DAFA ya las tiene para que determinen con lo que se procederá.

“A mí no me corresponde acusar a nadie, yo solo he aportado las evidencias y todas las pruebas para que la instancia correspondiente tome las decisiones que se tengan que tomar”, aseguró.

Finalmente, apuntó que desde su familia le han inculcado el respeto por las mujeres, la honorabilidad y el principio de la verdad, por lo que confía en que el caso de esclarezca.