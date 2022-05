Colectivos de feministas y familiares de Cecilia Monzón exigen justicia por su asesinato

María Arévalo

Diferentes colectivos de mujeres y feministas y familiares realizaron una manifestación afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir justicia por el asesinato de Cecilia Monzón, abogada y activista asesinada el sábado por la mañana en San Pedro Cholula.

Un grupo de mujeres y algunos hombres vestidos de blanco se congregó en la Fiscalía para señalar que el sector femenino está indefenso y desde hace más de 10 años se ejerce violencia contra ellas.

En este sentido, la activista Edurne Ochoa destacó que Cecilia era activista, feminista, sabía de sus derechos y la asesinaron, por ello cuestionó qué será de las mujeres que no tienen conocimiento de cómo denunciar o armar una carpeta de investigación.

“Imagínense en la indefensión en la que estamos millones de mujeres, que no sabemos a dónde ir, si eso le hacen a Cecilia, imagínense lo que nos esperan, solo esperamos que no quede esto aquí y que se siga la investigación y que no quede con la versión de que la querían asaltar, pedimos justicia”, expresó.

Ante esto, solicitó un minuto de aplausos para Cecilia y después al grito de justicia, advirtió que no van a parar hasta que los responsables estén en la cárcel, pero que la violencia hacia la mujer termine.

Con lágrimas en los ojos, varias de las activistas se abrazaron y colocaron pancartas en la Fiscalía con la exigencia de justicia.