¿Quieres que te saquen del Buró de Crédito? Mitos y verdades sobre ‘estar en buró

Existen diversos mitos en torno a lo que significa ‘estar en Buró’; por ello, Rocket nos ayuda a despejar algunas de las dudas más comunes.

En México existe una percepción errónea sobre lo que significa estar en Buró de Crédito’, esto se debe sobre todo a la falta de educación financiera y a que suele asociarse con ‘una lista negra’ o ‘lista de deudores’.

De acuerdo con datos de Rocket, plataforma que brinda asesoría financiera gratuita con el objetivo de impulsar la inclusión y movilidad financiera, 7 de cada 10 usuarios que los consultan lo hacen para saber si ‘están en buró’.

“México cuenta con una cultura joven en cuanto sociedades de información crediticia se refiere y el Buró de Crédito es la más antigua, pues se fundó en 1996. Adicionalmente, los burós surgieron después de varios tropiezos económicos en el país, lo que generó la idea de que ‘es malo estar en Buró de Crédito’. Desafortunadamente este pensamiento subsiste hasta la actualidad, pese a los esfuerzos de muchas instituciones financieras que han intentado eliminar esta idea de la mente de los mexicanos”, afirma Daniel Rojas, CEO de Rocket.

Aunado a esto, la plataforma refiere que la mayoría de los mexicanos económicamente activos asegura que estar en Buró de Crédito implica no poder acceder a un crédito; en contraste, sólo 2 de cada 10 personas que ingresan a Rocket, saben que estar en buró no es necesariamente malo y buscan entender mejor su historial de crédito para saber cómo mejorar su calificación y 1 de cada 100 manejan su historial crediticio a la perfección.

En torno al Buró existen diversas dudas que han derivado en mitos, aquí algunas de las más comunes:

¿Qué es el Buró de crédito?

El Buró de crédito es una institución privada que aglutina la información crediticia de cualquier persona que ha tenido una tarjeta de crédito, algún financiamiento hipotecario o automotriz, o quien haya estado registrado para el pago de servicios básicos. En él se da un puntual seguimiento a adeudos vigentes o devengados, así como la periodicidad con la que se hacen pagos oportunos.

Al tratarse de una entidad meramente informativa, lo que hace es otorgar una calificación -que va de los 400 a los 850 puntos- a los usuarios para que otras empresas puedan evaluar los productos y servicios financieros que ofrecen.

¿Es malo estar en el Buró de crédito?

Estar en el Buró de Crédito no es señal de una mala gestión financiera, pues implica tener un score e información crediticia que ayuda a acceder a más y mejores formas de financiamiento. De acuerdo con Rocket, el promedio de score para las personas económicamente activas es de 573 y sólo el 20% tienen un score mayor a 680; sin embargo, existen muchas otras variables que influyen en la aprobación de un crédito, por eso es importante que la gente haga su analisis financiero y conozca mucho mejor sus oportunidades reales.

Moises Márquez, Líder de Datos y Modelos de Rocket añade que “es difícil hablar de una mala calificación, todo depende del apetito de riesgo de cada entidad financiera. Existe una línea muy delgada entre bueno para una entidad y otra, para algunas 630 puede ser bueno y los aprueben con ese score. Si hablamos de productos bancarios premium, la mayoría de los bancos sólo aprueban a usuarios con scores por arriba de 680, pero se tienen que considerar muchas más variables”.

Si estoy en Buró de Crédito, ¿ya no puedo acceder a servicios financieros?

Por el contrario, estar en Buró de Crédito implica que hay un historial certero sobre los pagos oportunos que un usuario ha realizado a instituciones financieras; por ello, ayuda a que otras empresas conozcan qué tan buen deudor es. En caso de incumplir con pagos, si se trata de montos menores a 2,924,000 pesos o 400 mil UDIS (Unidades de Inversión, al día de hoy 1 UDI equivale a $7.31 pesos mexicanos) y si el crédito no está en proceso judicial y/o no se haya efectuado ningún delito al solicitar o manejarlo, esta información desaparece del historial de una persona en un lapso no mayor a 6 años.

¿Quién puede consultar mi historial crediticio?

En México, solamente hay dos entidades con acceso a la información de una persona en el Buró de Crédito. Por un lado, el usuario que ha generado su historial crediticio puede conocer su puntaje, los créditos que ha solicitado, así como las entidades que han pedido su información. Por otro lado, un otorgante de crédito puede hacer la solicitud para conocer los comportamientos de pagos de la persona que busca obtener un producto o servicio financiero.

¿Cómo me pueden borrar de la lista negra?

Contrario al mito generalizado, no hay tal cosa como una lista negra del Buró de Crédito. En él, solamente se registran los créditos que se han solicitado y de qué forma se pagaron. Al tener un adeudo, por lo general desaparece:

Después de un año para deudas menores o iguales a 182.75 pesos (25 UDIS)

Después de 2 años para deudas mayores a 182.75 pesos y hasta 3 ,655 pesos (25 y hasta 500 UDIS)

Después de 4 años para deudas mayores a 3,655 pesos y hasta 7,310 pesos (500 y hasta 1000 UDIS)

En 6 años para deudas mayores a 7,310 pesos (1000 UDIS) o menores a 2,924,000 pesos (400 mil UDIS), siempre y cuando el crédito no esté en proceso judicial y/o no se haya efectuado ningún delito al solicitarlo o manejarlo.

Hay empresas que prometen borrar a los usuarios del Buró de Crédito, pero se trata de un fraude. Lo mejor es que una persona conozca su score e historial para saber qué hábitos modificar para poder robustecerlo, a partir de análisis y consultoría financiera.

¿Qué factores influyen para bajar la calificación?