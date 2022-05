Muere ex futbolista del Ajax tras ser golpeado por su familia

MILENIO

Jody Lukoki, ex futbolista del Ajax, falleció a los 29 años en el hospital de Almere en los Países Bajos tras sufrir un un paro cardíaco tras ser operado para amputarle una pierna; su muerte está siendo investigada.

De acuerdo al diario Parool, el ex internacional de la selección de la República Democrática del Congo acudió al hospital quejándose de dolores de cabeza y en una rodilla a causa de golpiza propinada por integrantes de su familia tras una discusión en una fiesta, esta última información la detalló el medio Algemeen Dagblad.

En el nosocomio se le detectó una grave infección, por lo que se le tenía que amputar una pierna, motivo por el cual se le indujo al coma, del cual no despertó, sufriendo un paro cardiaco que le provocó la muerte.

Investigan la muerte de Jody Lukoki

La policía del Centro de los Países Bajos confirmaron que hay una denuncia por la discusión, por lo que se está investigando lo sucedido; por ello también se pedirá hacer una autopsia al ex jugador del Ajax para determinar la causa de su fallecimiento, incluso su agente desconoce cuál fue el motivo de su muerte.

Hace unos meses, el Twente de la Eridivisie anunció la rescisión del contrato de Lukoki por temas personales, debido a que fue acusado de violencia doméstica por agredir a su novia, teniendo que cumplir 80 horas de servicio comunitario y estaba en libertad condicional.

Lamentan la muerte de Lukoki

El Ajax lamentó el fallecimiento de su canterano, quien actualmente trabajaba por su propia cuenta para encontrar espacio en algún equipo, enviando sus condolencias a la familia de Lukoki.

“Ajax desea a los familiares de Lukoki mucha fuerza para sobrellevar esta pérdida”, mencionó el equipo de la Eredivisie en un comunicado.

Our former player Jody Lukoki has passed away at the age of 29.

Rest in Peace, Jody 🤍

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 9, 2022