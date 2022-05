Más de 220 atletas de la BUAP competirán en la Universiada Nacional UACJ 2022

Staff/RG

Participarán en 20 de las 25 disciplinas que tendrán lugar del 13 de mayo al 5 de junio, en Ciudad Juárez, Chihuahua

Más de 9 mil estudiantes se darán cita este viernes 13 en Ciudad Juárez, Chihuahua, para participar en la fiesta más importante del deporte universitario: la Universiada Nacional. Entre ellos, los atletas de la BUAP que competirán en 20 de las 25 disciplinas que tendrán lugar en la edición número 24 de esta justa deportiva.

La delegación de la Máxima Casa de Estudios en Puebla está integrada por 258 personas: 227 estudiantes del nivel superior (116 hombres y 111 mujeres), además de 25 entrenadores y seis médicos, fisioterapeutas y delegados institucionales.

La BUAP estará compitiendo en 20 de las 25 disciplinas deportivas que se desarrollarán en la Universiada Nacional, del 13 de mayo al 5 de junio, que estarán divididas en competencias individuales y en conjunto, en las ramas femenil y varonil.

Las disciplinas deportivas en las que participará la BUAP son tochito, rugby seven, fútbol bardas, ajedrez, tiro con arco, atletismo, tenis de mesa, handball, esgrima, gimnasia aeróbica deportiva, boxeo, escalada, lucha universitaria, karate do, judo, levantamiento de pesas, fútbol asociación, voleibol de playa, tae kwon do y béisbol.