Planifica tu viaje paso a paso

Staff/Rossi

Viajar es una de las actividades más disfrutables que hay. Se trata de momentos en los que se pueden conocer lugares novedosos, aprender de otras culturas y simplemente olvidarse del estrés de la rutina diaria. Y precisamente por esto último es que es necesario que una persona planifique adecuadamente un viaje, paso a paso, para que el resultado sea una experiencia inigualable.

“Ya sea por cuestiones de optimizar recursos (el tiempo y el dinero a la disposición del viajero) o hasta para poder visitar lo más representativo de una ciudad o un país, un buen viaje comienza por un plan exhaustivo, para no desperdiciar momentos dorados pensando adónde ir, qué hacer o andar buscando recomendaciones de último minuto”, Jorge De Córdova, cofounder y Chief Commercial Officer de Shuttle Central, única compañía referente de movilidad de viajes nacionales e internacionales.

Para aprovechar al máximo un viaje lo más recomendable es planearlo contemplando al menos cinco aspectos principales, de cara a no dejar perder ni un minuto de emoción, para hacerlos parte de un itinerario idóneo. No se trata de limitar la espontaneidad de unas vacaciones, sino de reconocer que cualquier contratiempo o mala decisión puede arruinar el viaje soñado.

Por esta razón, Shuttle Central te brinda 5 recomendaciones para que tu próximo viaje sea una experiencia maravillosa:

Elige un destino ideal

El primer paso es elegir un lugar. Muchos viajeros disfrutan de cada viaje y procurar transitar por lugares diferentes; esta es una gran elección sin embargo, llegar a un lugar nuevo implica una mayor gestión del viaje, pues se deben investigar los lugares que se desean visitar, el hospedaje y transporte, todo desde cero.

Arma un presupuesto

Se dice fácil pero armar un presupuesto acorde a tus posibilidades es todo un reto, más aún apegarte a él. La clave de un presupuesto de viaje es destinar diferentes montos acorde a las actividades por ejemplo: presupuesto para alojamiento, viajes, comidas, souvenirs, etc.

Busca el hospedaje ideal

No todos los hospedajes son iguales y es muy importante que alguien sepa qué tipo de hotel o alojamiento necesita y se ajuste a sus presupuestos e itinerarios. Para ello, se debe hacer una búsqueda exhaustiva identificando las distintas zonas de una ciudad y cuál es la ubicación que mejor convenga.

Identifica las opciones óptimas de transporte

Muchas veces un viajero llega a una ciudad que no conoce y no sabe cómo moverse. Lo más fácil es tomar un taxi, pero puede no ser la mejor opción, porque suele ser muy costoso y en ocasiones requiere largos periodos de espera. La realidad es que hay transportes locales muy seguros, accesibles y eficientes que pueden ser ideales.

“En Shuttle Central buscamos conectar este tipo de transporte con los viajeros. Viajar no tiene porque ser una experiencia increíblemente costosa o poco eficiente; al contrario, queremos que los viajeros encuentren las mejores opciones y aprovechen al máximo su tiempo y presupuesto”, añade Chief Commercial Officer de Shuttle Central.

Investiga cuáles son los principales atractivos turísticos

“Es fundamental identificar todo lo que se puede hacer en el destino de tu viaje para escoger los atractivos que más te llaman la atención y que puedas articular tu itinerario alrededor de ellos; idealmente, combinando soluciones de movilidad óptimas para que se trate de un viaje inigualable”, explica De Córdoval.

Para planificar un viaje de ensueño es necesario hacerlo paso a paso y contemplando algunos aspectos clave en el proceso.