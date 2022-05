César Ureña platica sobre su participación en “Las estrellas bailan en Hoy”

Por Mino D’Blanc

El actor y modelo César Ureña es una de las personalidades confirmadas para la nueva edición de “Las estrellas bailan en Hoy” que comienza este 2 de mayo dentro del programa de revista “Hoy” que se transmite por “las estrellas” de lunes a viernes.

Platicamos con él, gracias a las finas atenciones de la licenciada Olivia Flores, de Televisa.

MD’B: ¿Cómo llega “Las estrellas bailan en Hoy” a tu vida?

CU: Ya había recibido invitación de parte de Andy Escalona para un proyecto como este hace un tiempo, pero tuve un accidente y me lastimé y no pude participar. Yo vengo de estar haciendo teleseries para otras empresas televisoras y cuando recibí la llamada de ella para invitarme nuevamente no dudé en aceptar.

MD’B: ¿Por qué participar en “Las estrellas bailan en Hoy”?

CU: Es un nuevo reto en mi vida y quiero divertirme, quiero disfrutarlo mucho.

MD’B: ¿Ya sabes quién va a ser tu pareja en este reality?

CU: Ya lo sé, pero no puedo decirlo ahora. Lo único que les puedo asegurar que es una súper mujer muy talentosa.

MD’B: ¿Cuál es el género que más se te dificulta para bailar?

CU: El jazz. Es un género que tiene muchos cambios en su estructura y eso para mi punto de vista lo hace de mucha dificultad para bailarlo, pero si me lo ponen, con gusto le entro.

MD’B: ¿Por qué los jueces y el público deben votar por ti y por tu pareja para que ganen?

CU: Porque estamos haciendo todo con todo el corazón, estamos ensayando mucho para poder hacer un excelente papel y poder llegar hasta la etapa final. Les prometemos que vamos a dejar todo en el escenario con tal de ganar. Como comenté, nos estamos divirtiendo mucho y eso queremos que traspase la pantalla. Invito a todo el público a ver este reality, a votar por nosotros y a seguirme en mis redes sociales y que le den likes. Quiero estar muy cerca de la gente y esta es una forma muy buena.