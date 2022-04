Viernes Santo 2022: ¿Qué es y por qué se celebra en México?

MILENIO

Te explicamos qué se conmemora en esta fecha, así como algunos datos prácticos que podrían serte de utilidad este día.

El Viernes Santo, que se conmemora este 15 de abril, forma parte de la Semana Santa, en la que millones de fieles católicos alrededor del mundo recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, además de que suele ser una época vacacional.

Por esta razón, te contamos qué es y por qué se celebra esta fecha, que para los cristianos implica un espíritu de duelo y penitencia. Te recomendamos: ¡La más representativa del género bíblico en México! Las Curiosidades de ‘El Mártir del Calvario’ ¿Qué ocurrió el Viernes Santo, según la Biblia?

Es el día del juicio, la condena, el viacrucis, la crucifixión y la muerte de Jesús. Según los Evangelios, Jesús fue juzgado por los sacerdotes judíos, por el gobernador Herodes y, finalmente, por el romano Poncio Pilatos, quien lo condenó a muerte tras haber sido flagelado y coronado con espinas. Jesús, según los evangelios, cargó su cruz hasta el monte Calvario, fue auxiliado por Simón de Cirene en el trayecto, y finalmente fue clavado en la cruz, donde expiró.

Ese mismo día, Jesús fue bajado de la cruz y sepultado.

Durante Viernes Santo, los fieles católicos se abstienen de comer carne roja —algunos, incluso, practican ayuno completo—.

Además, en este día no se celebran misas, la Eucaristía, ni ningún otro sacramento, a excepción del de la Reconciliación y la Unción de los Enfermos. ¿Día oficial de descanso? El Viernes Santo no forma parte de los días oficiales de asueto. Según el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el Viernes Santo no se paga doble, aunque algunas empresas pueden elegir usarlo como día de descanso para sus trabajadores.