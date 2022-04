PRI batea la reforma eléctrica de AMLO, afirmó Alito Moreno

Junto con los integrantes del Grupo Parlamentario del partido en la Cámara de Diputados, el líder del tricolor afirmó que “no la habremos de aprobar, aunque al gobierno de Morena no le guste”.

Subrayó que dicha propuesta está al margen de la ley, por lo que el PRI y sus partidos coaligados plantearán una contrarreforma “que sí le sirva a los mexicanos”.

RDS/Staff

Acompañado por los 71 diputados federales del tricolor, Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció que el Grupo Parlamentario votará en contra de la iniciativa de Reforma Eléctrica que envió el Gobierno federal, porque está al margen de sus atribuciones y de ley.



“No la habremos de aprobar, aunque al gobierno de Morena no le guste. Estamos por presentar una contrapropuesta legislativa que verdaderamente beneficie a los sectores más vulnerables y productivos, así como al campo”, aseguró.



Al encabezar una conferencia de prensa en el Auditorio “Plutarco Elías Calles” de la sede priista, en compañía del Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, y los integrantes de esta bancada, Alejandro Moreno sostuvo que la contrarreforma que el tricolor planteará junto con sus coaligados de “Va por México”, los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), será una que sí le sirva a los mexicanos.



“Nuestro deber es fiscalizar el poder, vigilar su proceder y, en su caso, denunciar la ilegalidad de la iniciativa de Reforma Eléctrica propuesta por el Gobierno federal”, subrayó.



El líder nacional del PRI puntualizó que “nosotros no somos iguales ni queremos serlo. La mejor política interior, es la exterior: los acuerdos y la ley están para cumplirse, porque son fuentes de legitimidad”.



“Las y los legisladores federales del PRI, que se escuche bien y fuerte, entendemos el compromiso que significa la confianza que los electores, los ciudadanos y el pueblo de México depositaron en nosotros en las pasadas elecciones”, destacó.



Alejandro Moreno aseveró que “nunca defraudaremos al pueblo de México. Los traidores a la patria no son los que disienten del poder y que lo expresan por canales que la ley y la democracia disponen, sino aquellos que violentan la Constitución sistemáticamente; son aquellos que atentan contra las libertades y las instituciones del Estado, y son aquellos que en pandilla hacen el marco legal a su medida, a sus propios caprichos y a complacencia del poder”.



El Presidente del CEN del PRI puntualizó además que “ni como partido, ni como parte del Legislativo, ni como coalición cuenten con nosotros para violar la Constitución. Con nosotros no cuenten. Ni con los ciudadanos, la clase media, especialistas, activistas ambientales, inversionistas y los millones de mexicanos que representamos. Nuestro voto es, por deber y convicción, en unidad y como fracción parlamentaria, categóricamente en contra”.