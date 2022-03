¡Es hoy, es hoy! ‘Bam Bam’ de Camila Cabello y Ed Sheeran ya está disponible

MILENIO

El nuevo tema Bam Bam, colaboración de Camila Cabello y Ed Sheeran, ya está disponible en las plataformas digitales. La llegada de su nuevo sencillo se da a unos días después de su cumpleaños, justo como lo planeó desde un principio pues en una de sus publicaciones expresó sus deseos por empalmar ambos sucesos.

El sencillo de la cantante cubana habla acerca de cómo uno se enamora y posteriormente se desenamora, de seguir adelante a pesar de los golpes que te da la vida, declaración realizada durante el show de James Corden, en el cual Cabello se presentó el día de ayer para promocionar este single.

Tras la salida de Bam Bam, algunos fans han especulado que la letra es un despedida para Shawn Mendes con quien mantuvo una relación desde el 2019 y finalizó en noviembre del año pasado.It’ll be okay es la canción que Mendes lanzó como una posible despedida para la ex integrante de Fifth Harmony y en esta ocasión llegó el turno de la artista cubana.

“Bam Bam. El 4 de marzo con Ed Sheeran, una de mis personas y artistas favoritos. Además, mi cumpleaños es el día anterior así que triple victoria”

El nuevo álbum Familia ya tiene fecha de lanzamiento

El pasado 3 de marzo Camila celebró su cumpleaños con una importante noticia para sus fans y es que su nuevo álbum de estudio Familia ya tiene fecha de estreno, así lo dió a conocer por medio de sus redes sociales donde expresó “2 hechos: es mi cumpleaños y este álbum es todo mi corazón. FAMILIA. Se estrena el 8 de abril”.

Como es de esperarse, la canción Bam Bam formará parte del tercer álbum de Camila Cabello donde también hay temas como Don’t go yet y Oh na na. Se espera que en los próximos días se dé más información acerca del nuevo disco de la artista cubana.