El Moreno Valle…de Chignahuapan

Debate

Por Roberto Desachy Severino

¡Y Rafael Moreno Valle Rosas reapareció en Chignahuapan!

No, no se trata de un fantasma, tampoco alguna blasfemia, sino de un particular estilo de gobernar consistente en aprovechar el poder para beneficiarse a sí mismo a costa de bienes públicos, como hizo el ex presidente municipal de Chignahuapan, el aliancista Francisco Javier Tirado Saavedra.

Primero fue candidato del PT y, como no le funcionó, se fue a la coalición comandada por el PAN, que juntó con el PRD, Movimiento Ciudadano y Compromiso por Puebla, que ganaron la presidencia municipal en el trienio 2018-21, pero su administración fue un auténtico suplicio para la gente, que, en su momento, lo acusó no solamente de corrupción, sino también de represión: Comerciantes del mercado de Chignahuapan denuncian al presidente municipal por desalojo

Al más puro estilo del morenovallismo, Tirado Saavedra usó el poder para obtener beneficios económicos personales y de grupo. Así, desde diciembre del 2019, una empresaria lo acusó de utilizar a los policías municipales para sacarla del negocio turístico y dárselo a uno de sus allegados, Federico Islas:Denuncian amenazas y hostigamiento del edil de Chignahuapan

Incluso, el pasado 16 de octubre, un día después de que el sucesor del ex edil de Chignahuapan, Lorenzo Rivera Nava, tomara posesión del cargo, el propio gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta advirtió que se investigaría no solamente la administración de Javier Tirado, sino también sus vínculos nada claros con determinados grupos.

¡PRIVATIZÓ HASTA EL POLIDEPORTIVO!

Entre los principales cuestionamientos que, en su momento, se le hizo al ex gobernador Moreno Valle fue su tendencia a privatizar todo y volverlo negocio, hasta el agua, que sigue en manos de particulares. En ese bello municipio de la Sierra Norte, Javier Tirado se convirtió en su desvergonzado émulo al recurrir a las privatizaciones…supuestamente a favor de sus allegados.

Así, el ex edil de Chignahuapan privatizó bienes públicos importantes, como el polideportivo, el lienzo charro, etc a favor de supuestas ONGS…presumiblemente allegadas a él y/o a los suyos, según la gente del municipio. El actual ayuntamiento tendrá que revertir las maniobras tramposas, tiene la firme intención de hacerlo, aunque deberá seguir el proceso legal.

Y no contento con privatizar importantes propiedades, terrenos de la ciudad, el ex munícipe dejó inconclusas alrededor de 20 obras públicas, incluida la Casa de Justicia, que representó una erogación de 35 millones de pesos. Durante el proceso de Entrega –Recepción, la nueva administración que encabeza Rivera Nava ha detectado irregularidades por más de 62 millones de pesos.

Tal vez por ello Javier Tirado Saavedra se fue de Chignahuapan antes de que finalizara su administración; es decir, dejó la ciudad como su nombre lo dice: Tirada. Otra de las críticas a su trienio fue la creciente, brutal inseguridad, porque hasta en los panteones se cometían asesinatos:Ejecutado y con el tiro de gracia en los alrededores del panteón de Chignahuapan

REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO Y DEUDA CON TV AZTECA

Hoy, después del cambio de administración, la tasa de homicidios se redujo 20 por ciento, la de robo (en todas sus facetas) un 50% y, a diferencia del pasado reciente, no ha habido secuestros. También se ha frenado la tala ilegal, luego de las detenciones de más de cinco depredadores de la riqueza natural del municipio.

Otra muestra de la desastrosa gestión de Javier Tirado es una deuda de 500 mil pesos con TV Azteca, que ratifica que el actual ayuntamiento, el Congreso local y la Fiscalía General de Puebla tienen elementos más que suficientes para proceder contra el ex edil chignahuapense, de acuerdo a lo recabado en la Entrega –Recepción.

Así que es más que entendible que Tirado Saavedra siga escondido, desaparecido, sin que nadie lo haya visto en el municipio incluso antes de que concluyera su gestión. Con ello, hace copia de otro “panista destacado”, el ex rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez, que tampoco ha aparecido después de que dejara el cargo por las denuncias en su contra. ec