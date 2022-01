Generación de empleos, en el aire tras recorte del FMI a México: investigador

Staff/Rossi

El Fondo Monetario Internacional ajustó en 2.8 puntos porcentuales su pronósticos de crecimiento para nuestro país

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó en 1.2 puntos porcentuales sus pronósticos de crecimiento para México, con lo cual se estima que la economía conseguirá un avance del 2.8% y no del 4% que se proyectó en noviembre.

Para el académico del Departamento de Economía, Dr. Pablo Cotler, un menor crecimiento económico implica que la generación de buenos puestos de trabajo será aún más lenta de lo que ya era antes.

Al respecto, el docente explicó que se crearán fuentes de empleo, pero menos de las esperadas, lo cual es preocupante luego de las tasas de desempleo registradas por la pandemia. “Muchas personas se quedaron sin trabajo y no han conseguido un empleo digno en el sector formal, ahora, con las expectativas de crecimiento, será más difícil todavía”, dijo.

Cotler platicó que conforme el FMI tiene más información corrige su pronóstico. Pero esta corrección de crecimiento en la economía no sólo fue para México, también para otros países como Estados Unidos, al cual, por cierto, también se le disminuyó la expectativa de crecimiento.

En ese sentido, explicó, si la economía de Estados Unidos crece menos, esto implica una desaceleración en la economía mexicana por ser el principal socio comercial de nuestro país. Uno de los hechos de este contratiempo económico es que el programa enfocado al desarrollo de infraestructura del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está atrapado en el Congreso.

Otro factor que explica la contracción de la economía estadounidense es la inflación, la cual no se esperaba que creciera tanto como en estos meses. Entonces, ahora se esta esperando que la Reserva Federal empiece a subir las tasas de interés, lo que impactará en el crecimiento.

Entonces, en la medida que la economía de Estados Unidos crezca menos, lo mismo ocurrirá con la mexicana. Sin embargo, el Dr. Cotler agregó que también existen factores internos en México que no están propiciando el crecimiento económico.

“Estamos haciendo todo lo que no debemos hacer para buscar crecer, pues el gobierno no tiene una ruta de crecimiento, no tiene un plan económico que busque que la economía crezca; y que las personas en general puedan prosperar económicamente”, dijo el economista.

Expresó que el ejemplo más claro tiene que ver con todo lo que está pasando en torno a la reforma energética y el hecho de que el gobierno no haya decidido invertir en energía renovable, lo cual genera menores inversiones.

A esto se suma, “todo un conjunto de medidas del gobierno que quitan certidumbre jurídica, así como decisiones erráticas sobre las inversiones privadas como el aeropuerto o la cancelación de una planta de la industria cervecera en el norte del país”, dijo.