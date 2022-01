Ignorante, inculto, alcohólico, insta alcalde de Zacatelco a Cultura a dejar palacio municipal

Arturo Tecuatl

Hoy planea instalar su despacho en planta baja para evitar la fatiga de subir y bajar escaleras, sobre todo en alguna de las frecuentes ocasiones que duerme la mona en el mullido sillón que de un tiempo para acá se impregnó de olor a vómito.

Y se diría a sí mismo: “cachorro, pues manos a la obra. Sacamos al carajo a las gentes esas que ‘dan cultura’ y ahí me instalo”.

Entonces dio la orden de elaborar un oficio para pedir la casa como cualquier arrendador… se trata de una joya de redacción surrealista, pero muy institucional:

“El C. Hildeberto Pérez Álvarez, Presidente Municipal Constitucional de Zacatelco, Tlaxcala. Por medio del presente escrito le envió un afectuoso saludo y a su vez me permito informarle, que la presente Administración del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, período 2021-2024 valora el interés y la intención que tiene el Gobierno del Estado de Tlaxcala encabezado por nuestra Gobernadora la licenciada Lorena Cuellar Cisneros con nuestro Municipio así como la Secretaría de Cultura a su digno cargo, razón por la cual y en atención al Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024, en donde entre otras cosas, se han creado nuevas Direcciones Operativas, esto con la finalidad de dar una mejor Atención a la ciudadanía Zacatelquense, y generar una mejor Administración Pública Municipal, sin dejar de mencionar que debido a la pandemia de la Covid-19 en su variante “Omicron”, cepa que es más contagiosa, requiriendo de mayor atención y cuidados como lo son la sana distancia, uso de gel antibacterial y cubrebocas, razón por la cual se necesita el uso de nuevos espacios como oficinas para la utilización e instalación de las nuevas direcciones, así como evitar la aglomeración del personal en espacios reducidos previniendo un rebrote de contagios. Por otro lado el contrato de comodato de estas oficinas ya prescribió esto debido a que fue suscrita por la Administración 2017-2021. Siendo este el motivo por el cual le solicito de la manera más atenta pero respetuosa tenga a bien entregar todas y cada una de las oficinas que se encuentran en la parte de atrás del palacio municipal, que ucupan sus agremiados y trabajadores a su digno cargo, siendo las siguientes, A. Sala de Exposiciones, B. Oficina Administrativa, C. Salón de Iniciación A las Artes o Salón de Arcos, D. Salón de Dibujo, E. Bodega, F. Salón de Danza Folclórica. No omito manifestar que existe la disposición de esta Administración para analizar Un Reacomodo de sus Oficinas y colocar un término razonable para la entrega de los espacios ya mencionados. esto sin perjudicar y/o entorpecer las actividades de la Secretaría de Cultura como las nuestras establecidas en el plan de desarrollo municipal 2021-2024 como también las funciones y operaciones de las nuevas Direcciones Municipales y de su personal”.

1. Cachorro no tiene opositores políticos o ideológicos. El acto de barbarie de echar a la cultura del palacio municipal, puso sobre la mesa la apatía más profunda de partidos y ciudadanos de Zacatelco, todavía en shock porque el ITE validó en junio de 2021 el cochinero de elección con este individuo al frente.

2. Dejar hacer, dejar pasar a Cachorro es un acto de rebeldía, por cierto con consecuencias graves como criminalizar al poder con financiamiento de un grupo de usureros violentos, los cuáles comprarían votos suficientes para ganar la plaza.

3. Un remedo de alcalde con serios problemas de alcoholismo y una filosofía inculcada por “colombianos” ha desplazado el Estado de Derecho en el municipio que ganó el titulo de “Corazón del Sur”.

4. Los propios integrantes de esta Comuna nos proporcionaron copia de este “oficio”. Ellas y ellos viven en un constante conflicto interno: sirven a un tipo ignorante, inculto, mafioso, violento, cuyo culto a su persona es el alimento anímico que a diario lo lleva a cometer despropósitos y actos de franco desafío al Estado de Derecho.

Y con ese desparpajo tomó la decisión de llevar al desahucio a las actividades culturales, uno de los valores que se resiste a desaparecer como parte de un acto de brutalidad política administrativa del trístemente célebre cachorro.

La respuesta oficial

¿Y qué dice el gobierno estatal ante esta vergonzosa crisis que sufre Zacatelco?

“Por medio del presente le saludo. Al mismo tiempo aprovecho para darle contestación al oficio PMZ/17-41-22, recibido el día 19 de enero del año en curso en la Secretaría de Cultura. Le informo que la cultura es un derecho humano y es un derecho de la ciudadanía del Municipio de Zacatelco. Para la Secretaría de Cultura Federal y estatal es de vital importancia fomentar el fortalecimiento del tejido social, que tanta falta hace en Zacatelco”.

“Por encomienda de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, Gobernadora Constitucional del estado de Tlaxcala es mi deber mantener, conservar y construir Centros Culturales en cada uno de los municipios. Es por ello que le solicito amablemente se mantenga el Centro Cultural en donde se ubica actualmente o en su defecto la reubicación o construcción de una sede nueva”.