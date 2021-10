Vídeo desde Puebla: Pide dar con hombre que adrede le rompe parabrisas a un autobús en la capital

Pide apoyo para encontrar al inadaptado que le rompió el parabrisas a su autobús pic.twitter.com/KKjBOhSx14 — DesdePueblaMx (@DesachyRoberto) October 20, 2021

Sadit González

El conductor de autobuses de personal de la empresa Trans Morva denuncia que un hombre apedreó su unidad de trabajo rompiéndole el parabrisas.

Los hechos se registraron en calle 3 Sur esquina con Yodo de la colonia Minerales del Sur en Puebla Capital.

Mediante una cámara de vigilancia se puede apreciar al varón descender de un vehículo en el cual ya llevaba una enorme piedra, que avienta hacia la unidad dos veces para después darse a la fuga.

El afectado refiere no saber las causas de esta agresión a su autobús, dice no tener problemas con nadie, además el camión no es de su propiedad, puesto que es de la empresa donde labora y por último pidió dar con el responsable para que repare el daño