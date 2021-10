¡Amor en silencio! Dos famosos actores de Televisa viven su amor gay en secreto

TvNotas

La pareja se conoció en la telenovela La Gata, en 2014 y ahí se dio el flechazo entre ambos, y ya tienen casi 6 años de relación, viven juntos, y son una pareja estable desde el 2015.

Sorpresa la que nos llevamos al enterarnos que el actor Marcelo Cordoba, de 47 años, mantiene en secreto una relación de pareja con su novio, el también actor Pietro Vannucci, de 46. Platicamos con un amigo de la pareja y nos contó que por miedo al rechazo y al estigma de ser galanes de telenovela es que no han revelado su orientación sexual, pero que poco a poco han ido compartiendo imágenes juntos en sus redes sociales, levantando las sospechas de sus seguidores.

-Cuéntanos, ¿crees que Marcelo Cordoba está felizmente enamorado?

“Así es, desde hace más de 6 años, casi 6 que tiene una linda relación de pareja, de hecho también es actor se trata de Pietro Vannucci, actor de origen peruano pero que tiene ya más de 11 años radicado acá en México”.

¿Platícanos su historia, cómo fue que se conocieron?

“Pues es muy raro que siendo actores no conozcas a tus colegas, a tus compañeros de trabajo, en realidad de conocerse, se conocieron en 2012 cuando hicieron la telenovela Por ella soy Eva, ahí se conocieron pero no intimaron, Marcelo era el villano, Pietro tenía según me cuentan un pequeño personaje dentro de la historia, donde ya se conocieron más a fondo por así decirlo fue en 2014 cuando hicieron la telenovela La Gata, digamos que ahí comenzó su verdadera historia”. -¿Y cómo fue?

“Como tenían muchas escenas juntos, locaciones que a veces eran muy largas, pues se les veía cada vez más juntos, cuando Marcelo organizaba los fines de semana algún asado con los amigos, lo invitaba, y así cuando Pietro también organizaba reuniones con amigos, o salidas también lo invitaba, hasta que se fueron dando las cosas entre ellos, era evidente que se gustaban y empezaron a salir”.

-¿Sabes quién se le declaró a quien?

“El flechazo fue mutuo, pero te puedo decir que Pietro es muy coqueto, pero muy penoso, él no da el promer paso, y Marcelo fue el que empezó con las insinuaciones, con el jueguito de me gustas y se que te gusto, pero se detenía mucho porque Pietro tenía novia, Pietro se definía hasta ese momento como heterosexual, pero como te digo, se fueron dando las cosas entre ellos sin planearlas, sin forzarlas a nada, y cuando menos pensaron ya estaban más que enamorados, los dos son muy discretos con su vida privada, y como no serlo si sin figuras públicas, por supuesto que les dio miedo al rechazo, a que se les acabara el trabajo, y sí es algo que los ha mantenido todo este tiempo en cierto temor, pero también están concientes que esta verdad tarde o temprano se tiene que saber”. -¿Sí les preocupa que se haga pública su relación?

“Por supuesto, como te digo, le tienen mucho miedo al rechazo, sobretodo Marcelo, creo que es el más preocupado, los dos son galanes de telenovela, eso es lo que venden, y de eso viven, y saben perfectamente que el tema de la sexualidad y más tratandose de una pareja gay pues es todavía muy difícil de verse o entenderse, los dos han optado desde siempre de llevar una vida en pareja en secreto, evidentemente los saben sus amigos más cercanos, muchos de ellos del medio artístico, y las familias también lo saben, quien no tuvo problema alguno fue la mamá de Pietro, ella amó desde el primer día que conoció a Marcelo, pero la familia de Marcelo no vio con muy buenos ojos que su hijo tuviera una relación con un hombre, sobretodo porque tuvo novias, la familia no se lo esperaba”. -¿Oye y viven juntos o cada quien por su lado?

“Viven juntos, son una pareja estable desde el 2015, Marcelo se fue a vivir a la casa de Pietro porque digamos es el que tenía la casa más grande, era más comoda para los dos, vive en una zona mucho más privada que donde vivía Marcelo, rodeado de naturaleza, árboles, y eso les gusta, de alguna forma están escondiditos en su nidito de amor, salen a pasear a los perros, como te digo hacen sus asados sus reuniones, la verdad es que tienen una relación envidiable, ellos viven su vida, no se meten con nadie, se aman uno al otro”.