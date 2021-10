Una de cada seis personas en todo el mundo tiene dificultades para leer debido al síndrome de Irlen

PRNewswire

Millones de niños y adultos de todo el mundo lidian con el síndrome de Irlen, la incapacidad del cerebro para procesar ciertas ondas de luz o colores. El síndrome se incluye en un espectro de leve a grave con síntomas que pueden incluir dificultad con la lectura y matemáticas, sensibilidad a la luz, dolores de cabeza, dolores de estómago, mareos, incapacidad para concentrarse, falta de coordinación y bajo rendimiento deportivo. Si bien aproximadamente la mitad de las personas con este síndrome lo adquieren genéticamente, también puede ser causado por lesiones cerebrales, fiebres altas y virus.

The Word Gobblers, un manual instructivo para padres y profesores que trabajan con niños que tienen dificultades para leer, aborda estos problemas y ofrece modificaciones sencillas e inmediatas para mitigarlos o superarlos, además de soluciones a largo plazo. El libro contiene un cuestionario sobre síntomas y comportamientos, y utiliza ejercicios interactivos en una variedad de papeles de colores para ayudar a un padre o profesor a descubrir si un niño puede tener este síndrome.

Los niños que tienen dificultades para leer o practicar deportes a menudo son víctimas de burlas o acoso, lo que provoca sentimientos de vergüenza o baja autoestima. The Word Gobblers explica la razón médica por la que algunos niños y adultos tienen dificultades para leer y escribir, o mostrar comportamientos inapropiados, y compara la incapacidad del cuerpo para digerir ciertos alimentos, como fresas o maní, con la incapacidad del cerebro para interpretar ciertas longitudes de onda de la luz.

Maravillosamente ilustrado por Joan Gilbert, The Word Gobblers, a través de imágenes de pícaros glotones que mastican, trituran y estrujan números, muestra a los niños letras y palabras que no tienen la culpa. Las imágenes de caras sonrientes en verde y naranja ayudan a los niños a saber que no están solos al mostrar que 1 de cada 6, 10 de cada 60 y 100 de cada 600 tienen esta misma afección.

En The Forward, Helen L. Irlen, fundadora y directora del Irlen Institute, explica el descubrimiento del síndrome de Irlen y los avances logrados en su tratamiento. El método Irlen para tratar este síndrome ha captado la atención de medios nacionales e internacionales.

La reseña del Library Journal concluye: “VEREDICTO: un libro útil para padres, cuidadores y profesores de niños que tienen dificultades para leer”.