¿Es posible revertir la despenalización del aborto?

Mundo Rural

Hipólito Contreras

Si en este nuevo gobierno, el de la llamada Cuarta Transformación están de moda las consultas populares para la toma decisiones, por qué no se somete a consulta el tema del aborto y si los magistrados ya lo despenalizaron que se consulte al pueblo si se ratifica o no esa medida.

Si el pueblo manda y el gobierno obedece que se le consulte, en este país la máxima autoridad no es la Suprema Corte sino el pueblo de México, así lo dice la constitución, los magistrados están por debajo del pueblo.

Si ese pueblo dice en la consulta que no procede la despenalización del aborto hay que obedecer y si dice que procede también, el pueblo manda el gobierno obedece.

El aborto es un tema complicado que no se debe dejar en las manos de los magistrados, ellos saben mucho de leyes pero por encima de sus decisiones está el pueblo.

Si hay muchas mujeres en México que no saben qué hacer con su embarazo no planeado deben tener en todo momento el apoyo del gobierno cuya primera obligación es salvar vidas, no eliminarlas.

Los médicos a los que les ordenan practicar abortos se deben negar, porque su función es salvar vidas, curar enfermedades, para eso estudiaron y formaron. Nunca les dijeron que su función es eliminar vidas.