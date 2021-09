Daniel Craig piensa que una mujer no debe ser Bond

EXCELSIOR

Daniel Craig se enfrenta a su última misión como James Bond; ante un momento de despedida, el actor ha rechazado que su sucesor como el espía británico sea una mujer

¿Por qué debería una actriz interpretar a 007 cuando debería tener un papel igual bueno creado para ella?”, ha destacado el intérprete.

Craig consideraba que Hollywood debería crear mejores personajes femeninos y también pensados para gente no caucásica.

La respuesta es muy simple. Debería haber mejores papeles para las mujeres y para los actores no caucásicos. ¿Por qué no pueden tener personajes igual de buenos que Bond y que estén pensados para ellos?”, declaró en una entrevista para Radio Times.

The wait is over. The final international trailer for #NoTimeToDie. In cinemas from September 30. pic.twitter.com/ld26viOcD6

— James Bond (@007) August 31, 2021