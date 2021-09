Mía Yissel, niña nicaragüense modelo y bailarina

Por Carlos Javier Jarquín

La virtud más grandiosa de este mundo es descubrir a temprana edad lo que más te apasiona hacer, pocas personas han tenido el grato privilegio de brillar desde la niñez en eso que tanto aman. A lo largo de mi vida he tenido el don de conocer a niños y niñas que son admirables y en su mayoría es gracias a las maravillosas influencias de sus padres, que sin importar las circunstancias del presente ellos creen en el talento de sus hijos, si en el mundo existieran más madres y padres de familia que apoyaran a sus descendientes desde la infancia este mundo tendría otro color.

Hace unos pocos días tuve una charla vía telefónica con la escritora, poeta y modelo nicaragüense Albert Hernández, hablamos del talento que tienen muchos niños, especialmente de Mía Yissel una niña de Managua que tiene 11 años y que a esa edad ya destaca como modelo y bailarina, sobre Mía, Albert opina:

“Mía nació adelantada a su tiempo, es una lumbre en escases de luz. A pesar de las cosas difíciles que ha pasado a su corta edad esa niña nunca ‘baja la guardia’, veo en ella una gran figura del arte y la moda nicaragüense, veo en ella además de eso una persona noble que piensa en los demás, y tiene una filosofía de vida ausente de egoísmo. Ella me cautivó desde el primer momento porque su energía positiva irradia fuerza”.

Después Albert me sugirió que le hiciera un artículo, con todo el gusto del mundo acepté la sugerencia, al día siguiente me puso en contacto con Nelson Páiz González, padre de Mía, él me comentó: “señor Carlos, gracias por contactarse con nosotros mi esposa, Jessica Valesca Arcaica no puede atenderle ella está muy mal de salud sufrió una parálisis y punto de derrame. Mía, es una niña de 11 años que estudia 5to grado de primaria, baila folklor y modela desde los 5 años, actualmente pertenece a la agencia Expo Moda Nicaragua como modelo en Expo Moda han creído en su talento, ella ama las pasarelas y el baile”.

Mía, ¿Cómo te describes? ¿Cómo te visualizas en 10 años? ¿Por qué te gusta el baile y el modelaje? ¿Quiénes son tus maestros en pasarelas y baile?

Mía: -Señor Carlos, gracias por tomarse parte de su valioso tiempo para publicar esta nota, que de seguro para muchos de sus distinguidos lectores será símbolo de motivación e inspiración. Me considero una niña sencilla alegre con muchos sueños por delante deseo con muchas ansias verme en unos 10 años estudiando medicina en la universidad, pero antes de eso siendo una modelo famosa poniendo en alto el nombre de mi tierra pinolera tanto en modelaje como en baile, me siento muy orgullosa de nuestras raíces y costumbres. Estar en un escenario de pasarela o baile me inspiran confianza y seguridad para mí la timidez no existe, yo creo en mi talento, amo y disfruto al máximo las pasarelas y el baile. El trabajo, disciplina, esfuerzo, entrega, pasión y firme perseverancia me ayudarán a llegar lejos y algún día no muy lejano le gritaré al mundo entero frente a incontables de cámaras ‘orgullosamente nicaragüense’. Mi maestro de pasarela es Freddy Gabriel Martínez asesor de imagen internacional y director de Expo Moda Nicaragua, mi otra maestra es Génesis Urbina ella me ha enseñado muchos tipos de pasarela, en baile mi maestra es Mileydi Castañeda Abarca, bajo la dirección de la maestra reconocida Haydee Palacios”.

Pocas personas mayores hablan de sus metas y sueños con la confianza y firmeza que habla Mía Yissel, ella es una niña que gracias al estupendo e incondicional apoyo de sus padres, especialmente de su madre que le ha enseñado una filosofía de vida totalmente diferente a la que viven y comparten incontables de familias de Centroamérica, el Caribe y América Latina. La programación que ha recibido Mía desde muy niña para no quedarse perpetuamente en el confort es de aplausos.

Desde estas líneas le deseamos muchos éxitos en todo lo que emprenda. Gracias por darnos la oportunidad de dar a conocer brevemente parte de su trayectoria.

El autor es escritor y poeta /07/09/21

