Se agarran a tuitazos seguidores de Genoveva Huerta y Eduardo Rivera por la próxima dirigencia estatal del partido

Jorge Barrientos

Luego de que la dirigencia nacional del PAN diera a conocer la integración de paridad horizontal y vertical de género en la renovación de las dirigencias de los Comités Directivos Estatales, con lo que la próxima presidenta del partido en la entidad será mujer, se generaron reacciones a favor y en contra entre panistas poblanos.

“Se ha tomado una decisión que marca un parteaguas en el partido y esto va a significar que el PAN va a cumplir con el propósito de muchas dirigentes estatales”.

Puebla, Morelos, Campeche, Sinaloa, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, Colima, Tlaxcala, Hidalgo, Baja California Sur, San Luis Potosí, Jalisco y Tabasco, serán los estados reservados para mujeres presidentas del PAN.

Este acuerdo fue validado por la dirigencia nacional que encabeza Marko Cortés, quien planteó que las conformaciones de las dirigencias en los estados deben ser con paridad de género.

Luego de esta decisión, quedaron fuera de la contienda por el Comité Estatal Rafael Micalco Méndez y Marcos Castro Martínez, quienes ya habían levantado la mano para suceder a Huerta Villegas.

Dicha información desató una serie de dimes y diretes entre los simpatizantes del albiazul en Puebla en redes sociales, ya que tanto simpatizantes de la actual dirigente estatal Genoveva Huerta Villegas, aplaudieron esta decisión por parte de CEN.

Mónica Rodríguez Della Vecchia

@monica_rdv El Panista que se esté oponiendo a acciones afirmativas para impulsar la #ParidadDeGenero no está comprometido ni con su partido, ni con su país.

NO disfracen su machismo y misoginia de inconformidad.

Por su parte, simpatizantes de Marcos Castro Martínez, quien fuera operador electoral de Eduardo Rivera en la pasada campaña, lanzaron críticas contra el dirigente nacional Marko Cortés Mendoza, por lo que consideraron una simulación para beneficiar a Genoveva Huerta Villegas, quien se ha dicho buscará la reelección.

Pablo Montiel Solana @pmontiels

¡Qué chiquito le resultaste al PAN @MarkoCortes

! Pretendiendo esconder una vulgar imposición tras las faldas de la paridad. En Puebla rechazamos la reelección de una dirigencia tan mediocre y corrupta como tú. ¿Por qué no propones paridad en la elección de Presidente Nal?

Ana María Jiménez

@AnaMaJimenezO En #Puebla no vamos a dejar que sigas destruyendo al #PAN @MarkoCortes ya tuvimos suficiente con los malos resultados del 6 de junio #ParidadVa #GenovevaNoVa

Maricela González J.

@MaricelaGlezJ

La equidad de género en @AccionNacional no tiene que ser simulación para beneficio a las incondicionales, la lucha de las mujeres tiene que ser reconocida por capacidad no por amiguismo. En @PANPUEBLA la equidad de género no es sinónimo de reelección.

Asimismo, acusaron al presidente del CEN de pretender reelegirse en el cargo, para lo cual intenta imponer en las dirigencias estatales a dirigentes incondicionales suyos.

Por su parte, el diputado local electo y virtual aspirante a la dirigencia estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez adelantó que apelará la resolución del CEN para que no solo “mujeres” compitan por el cargo de presidente de partido, y se corrija para tener una renovación interna “mixta”.