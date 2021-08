Durante la gestión del Rector Alfonso Esparza casi 8 mil trabajadores no académicos han sido beneficiados con definitividades y programas de estímulos

Staff/IMR

Se publicaron las convocatorias 2021 para reconocer el desempeño de los administrativo s y de confianza, así como para brindar certeza laboral

La gestión del Rector Alfonso Esparza Ortiz se ha distinguido no sólo por su política de inclusión y equidad, sino también por impulsar programas de mejora que desarrollen competencias laborales y reconocer el desempeño de los trabajadores no académicos, mediante tres acciones: los Programas de Estímulos al Desempeño y Carrera Administrativa del Personal no Académico (PEDCA) y al Personal de Confianza (PEPC), así como el Otorgamiento de Definitividades al Personal No Académico.

Mientras que el PEDCA inició en 2012 y se consolidó durante la presente administración, a la fecha ha beneficiado a más de 7 mil administrativos que han recibido el estímulo económico; el PEPC arrancó en 2020, por iniciativa del Rector Alfonso Esparza y acuerdo del Consejo Universitario en enero de ese año, cuando resultaron favorecidos 258 trabajadores de confianza. El programa de definitividades para personal no académico, a su vez, se puso en marcha por primera vez en 2013, y a la fecha han recibido este nombramiento que brinda certeza laboral 505 trabajadores.

El PEDCA y el PEPC son programas anuales que han incidido —a través de la capacitación para desarrollar las competencias laborales, mediante cursos gratuitos— en la mejora de las condiciones laborales del personal no académico, al acceder a estos estímulos. Mientras que el otorgamiento de definitividades, que brinda certeza jurídica y laboral, año con año se incrementa en el número de trabajadores beneficiados.

Este martes 10 de agosto han sido publicadas las convocatorias del PEDCA y PEPC, en congruencia con el programa 8 del Plan de Desarrollo Institucional, en la línea estratégica de “Capacitación y mejora del desempeño”, así como la correspondiente al otorgamiento de definitividades, las cuales se traducen en una política de inclusión y equidad que ha distinguido a la administración del Rector Alfonso Esparza Ortiz.

Programa de Estímulo al Desempeño y Carrera Administrativa del Personal No Académico

Por otra parte, el personal no académico también fue convocado a participar en el Programa de Estímulo al Desempeño y Carrera Administrativa del Personal No Académico (PEDCA) 2021. Esta iniciativa busca promover una cultura de mejora continua, mediante la evaluación permanente del desempeño laboral del personal no académico, de acuerdo con las diferentes competencias requeridas por la Institución y por el puesto en particular.

Las y los interesados podrán consultar las bases en: https://bit.ly/3CHY3Qs

El PEDCA incentiva y valora a los trabajadores a través de estímulos económicos, y sirve para proporcionar información objetiva y confiable sobre el desempeño laboral, la capacitación y la carrera administrativa del personal no académico, que permita otorgar estímulos al desempeño.

Otorgamiento de Definitividades 2021 al Personal no Académico

A fin de brindar certeza laboral a las y los trabajadores no académicos de la BUAP, el Rector Alfonso Esparza Ortiz anunció como cada año, la apertura del programa que establece los Criterios Institucionales para el Otorgamiento de Definitividades 2021, al Personal no Académico de la BUAP.

Este proceso se apega a lo previsto en los ordenamientos universitarios, así como a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo que la Institución mantiene con el Sindicato Independiente de Trabajadores No Académicos (SITBUAP). Para conocer las bases de este proceso, se podrá consultar la convocatoria en: https://bit.ly/3xEjpKL

Para los que cumplan con los requisitos, se les informa que la Dirección de Recursos Humanos (DRH) será la encargada de revisar y avalar los expedientes de las y los trabajadores no académicos que participen. La lista será publicada en la página www.recursoshumanos.buap.mx, el 16 de agosto del presente. Posteriormente, se recibirán observaciones a este listado, a través del correo electrónico recursos.humanos@correo.buap.mx, a más tardar el próximo 23 de agosto.

La DRH revisará las observaciones enviadas y emitirá un documento preliminar el 10 de septiembre del presente año en su página oficial. Esta información será entregada al Rector Esparza para que el 30 de septiembre se emita una lista final en www.recursoshumanos.buap.mx

Programa de Estímulo al Personal de Confianza

Otorgar al personal de confianza estímulos económicos anuales con base en la evaluación de su desempeño es uno de los objetivos del Programa de Estímulo al Personal de Confianza (PEPC), el cual además de tener como meta profesionalizar y certificar la competencia laboral, reconoce los servicios del personal como una parte importante en el desarrollo de las actividades adjetivas de la Institución.

A través de las diferentes plataformas universitarias, el Rector Alfonso Esparza invitó a las y los interesados a participar en la convocatoria del PEPC, disponible en: https://bit.ly/3xD0YGf

Asimismo, las y los participantes deberán inscribirse ante la DRH, a través del Departamento de Ingreso y Evaluación, ingresando a la página web www.recursoshumanos.buap.mx, en el apartado de “Inscripción al PEPC”, del 12 al 17 de agosto de este año.

Cabe aclarar que en el caso de las y los trabajadores contratados a partir del mes de marzo de 2021, por única ocasión, el periodo a evaluar es del 16 de marzo a la fecha de la publicación de la presente convocatoria.