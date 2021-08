CARTELERA CULTURAL Del 09 al 15 de agosto de 2021

Arlette Hernández

PROGRAMACIÓN CCU EN CASA

Las Compañías Artísticas del CCU BUAP transmiten diferentes presentaciones de danza, música y teatro a través de www.Facebook.com/CCUBUAP con el propósito que las familias puedan disfrutarlos desde la comodidad de su hogar. Esta semana presentan:

Miércoles 11 de agosto de 2021

“Somewhere Only We Know”

Ian, integrante del Coro de Niños del Complejo Cultural Universitario Teen presenta el tema Somewhere Only We Know de la banda inglesa de rock Keane.

Hora: 17:00 h.

Jueves 12 de agosto de 2021

“By Any Means”

Ivana Roa, alumna del Taller de Canto Virtual del Coro Sinfónico BUAP CCU presenta el éxito de la cantautora británica Jorja Alice Smith.

Hora: 17:00 h.

Jueves 12 de agosto de 2021

Tejidos Latinoamericanos en Movimiento: Ecuador

Entre hilos y tejidos, entre puntada y puntada, la Compañía de Danza Contemporánea BUAP CCU ofrece desde el alma sus propuestas y llega hasta sus hogares compartiendo y expresando el trabajo que hacen los grandes tejedores de América Latina. A cargo de Adriana Pinto Deloarte, Servicio Social de la Licenciatura en Danza de la Facultad de Artes BUAP.

Hora: 19:00 h.

Viernes 13 de agosto de 2021

“Antología”

Abril Villascan, integrante del Coro Sinfónico BUAP CCU, interpreta el clásico de la cantante colombiana Shakira, perteneciente al exitoso álbum Pies Descalzos de 1995.

Hora: 17:00 h.

Sábado 14 de agosto de 2021

“La Feria de las Flores”

El tenor Alan Montiel, jefe de cuerdas de tenores del Coro Sinfónico BUAP CCU interpreta una selección musical integrada por los nombres de diversas flores.

Hora: 21:00 h.

Domingo 15 de agosto de 2021

Concierto dedicado a la Compositora María Grever

El tenor Antonio de la Rosa, director del Coro Sinfónico BUAP CCU rinde homenaje a la famosa compositora María Joaquina de la Portilla Torres, mejor conocida como María Grever; famosa romper con reglas de género establecidas y destacar como la primera compositora mexicana que trascendió a nivel internacional.

Hora: 18:00 h.

69° MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE DE LA CINETECA NACIONAL

La MIC celebrará su edición 69 reuniendo a algunos de los filmes internacionales más relevantes y esperados por cinéfilos mexicanos, presentando largometrajes que han ganado prestigio a nivel mundial y han aportado su mirada al panorama audiovisual contemporáneo. Los filmes que integran la selección oficial provienen de Francia, Guatemala, Japón, Taiwán, Alemania, España, Suecia, Rumania, Costa de Marfil, Irán, Italia, Grecia y México.

PROGRAMACIÓN

La virgen de agosto

Año: 2019. País: España. Director: Jonás Trueba. Duración: 125 min.

Eva es una mujer de 33 años que elige la primera quincena de agosto para quedarse en Madrid e irse a vivir a una casa prestada, mientras la ciudad se vacía para celebrar la famosa tríada de fiestas populares: San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma. En estos días de verbenas se van sucediendo encuentros y azares con amigos y desconocidos, mientras Eva descubre que todavía tiene tiempo de darse una oportunidad. La virgen de agosto es un cuento de verano naturalista, místico y festivo en el que el cineasta Jonás Trueba e Itsaso Arana (coguionista y protagonista de la película) presentan a una generación desorientada, empeñada en verbalizar sus frustraciones y preguntarse continuamente por su identidad.

Fecha: 12 de agosto de 2020.

Hora: 17:00 y 19:20 h.

La verdad

Año: 2019. País: Francia. Director: Hirokazu Kore-eda. Duración: 106 min.

Fabienne es una de las grandes estrellas del cine francés, una actriz que reina entre hombres que la aman y admiran, aunque en su mundo personal tiene grandes conflictos con su hija Lumir. Cuando se publican las memorias de su madre, Lumir viaja desde Nueva York a París con su familia. El encuentro entre ellas se convertirá en un enfrentamiento donde se revelan verdades, se ajustarán cuentas y se hablará de amor y resentimientos. Mezclando los temas habituales de su obra (los lazos familiares, el dolor que provoca la pérdida) con una reflexión sobre la poética del cine, Hirokazu Kore-eda dirige su primer filme con un reparto no japonés, liderado por Catherine Deneuve y Juliette Binoche.

Fecha: 12 y 13 de agosto de 2020.

Hora: 17:00 y 19:00 h.

Monstruos

Año: 2019. País: Rumania. Director: Marius Olteanu. Duración: 116 min.

Dana y Arthur han estado casados durante casi diez años. Frente a los otros, son la típica pareja que las personas suelen idealizar; sin embargo, en su soledad las cosas se complican a causa de sus monstruos internos. Este juego de apariencias continúa hasta el día en que deben decidir si alejarse es la mayor prueba de amor. Monstruos cuestiona los conceptos tradicionales de las relaciones, al explorar el choque entre los valores sociales y la elección individual a través de la bisexualidad y el rechazo de la maternidad. Filmado en diferentes proporciones, la opera prima de Marius Olteanu describe en tres capítulos el estado de la pareja durante 24 horas con la ciudad de Bucarest como telón de fondo.

Fecha: 13 y 14 de agosto de 2020.

Hora: 17:00 y 19:00 h.

Sobre lo infinito

Año: 2019. País: Suecia-Noruega-Alemania. Director: Roy Andersson. Duración: 76 min.

El más reciente largometraje del veterano cineasta Roy Andersson es una reflexión sobre la condición humana en toda su belleza y crueldad. Evocando a Sherezade en Las mil y una noches, una suave voz femenina nos lleva a través de momentos aparentemente intrascendentes que tienen la misma profundidad de acontecimientos históricos. Un cura que ha perdido la fe, Hitler en su búnker bombardeado y una mujer con el zapato roto, son algunas de las historias que conforman este collage de tableaux vivants. Con su particular estilo de viñetas estáticas en colores pálidos, Andersson conforma un caleidoscopio de todo lo que es eternamente humano, una historia atemporal de la vulnerabilidad de la existencia.

Fecha: 14 de agosto de 2020.

Hora: 15:30, 17:00, 18:30 y 220:00 h.

Lugar: Salas de Cine del CCU BUAP.

Costo: $40 pesos. Boletos en taquillas del CCU BUAP y a través de SuperBoletos (con costo adicional por cargos de servicio)

1ª MUESTRA NACIONAL DE DANZA FOLKLÓRICA DE UNIVERSIDADES Y TECNOLÓGICOS DE MÉXICO – MODALIDAD VITUAL

Con esta muestra se busca dar continuidad al trabajo que se ha realizado con las Instituciones de Educación Superior de nuestro país, específicamente en danza folklórica mexicana; a través de una exposición de trabajos artísticos escénicos que las agrupaciones hayan generado durante su trayectoria artística o bien que generen en esta nueva normalidad que vivimos, esta muestra proyectará lo que cada maestro, coreógrafo o director ha creado con los jóvenes estudiantes que representan a cada institución educativa participante.

Con esta muestra también se busca dejar evidencia del trabajo de los estudiantes, mismos que pueden ser alumnos de las carreras de danza o bien de otras áreas y que comparten el gusto por la danza impactando esto de manera positiva en el desarrollo de cada uno de ellos. En esta muestra se podrán apreciar diferentes creaciones escénicas, mismas que han sido determinadas por los maestros que forman parte del gremio dancístico folklórico de México, específicamente en las Instituciones de Educación Superior.

Fechas: sábados 28 de agosto, 04 y 11 de septiembre de 2021.

Horario: 18:00 h.

Lugar: a través del Canal del YouTube del Ballet Folklórico BUAP CCU

Evento sin costo. Dudas y comentarios al teléfono 2 29 55 00 ext. 2673 o al correo ccu.folklor@correo.buap.mx

TALLER INFANTIL “LEYENDO-ANDO-LEYENDO”

BUAP Librerías invita a todas y todos los niños de 9 años a 13 años a participar en este taller; en 8 sesiones se abordará la importancia que tiene la lectura, no sólo como actividad académica sino también como una actividad lúdica.

Inscripciones: los padres pueden asistir a registrar a su pequeña o pequeño en las instalaciones de BUAP Librerías del CCU BUAP.

Fecha del taller: del sábado 04 de septiembre al sábado 23 de octubre de 2021.

Horario: sábados de 11:30 a 12:10.

Lugar: Plataforma Zoom.

Gratuito, con cupo limitado. Si tienes dudas llama al 2 29 55 00 ext. 2665 y 2661, o escribe al correo librería.ccu@correo.buap.mx

TALLERES ARTÍSTICOS DE OTOÑO 2021

Los Talleres Artísticos del Complejo Cultural Universitario BUAP ofrecen esta temporada una oferta dirigida a personas mayores de 16 años.

Talleres de sistema en línea

Las clases serán completamente impartidas mediante plataformas digitales:

· Guitarra Nivel I: lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 h.

· Guitarra Nivel II: lunes y miércoles 17:00 a 18:00 h.

· Apreciación musical: viernes 16:00 a 18:00 h.

· Fundamentos del solfeo y teoría musical: martes y jueves de 11:00 a 12:00 h.

· Acuarela, técnicas básicas: jueves 16:00 a 18:00 h.

· Acuarela, paisaje urbano: jueves 10:00 a 12:00 h.

· Ilustración de animales, técnica mixta (acuarela y tinta china): jueves 17:00 a 19:00 h.

· Pintura al óleo básica: miércoles 16:00 a 18:00 h.

· Pintura al óleo flora y fauna: miércoles 18:00 a 20:00 h.

· Iniciación en técnica mixta (óleo y acrílico): martes 16:00 a 18:00 h.

· Técnica mixta flora y fauna (óleo y acrílico): martes 18:00 a 20:00 h.

· Introducción al pastel: lunes 16:30 a 18:30 h.

· Desarrollo de técnica al pastel: martes 16:30 a 18:30 h.

· Dibujo estilo cómic. Anatomía humana: martes 17:00 a 19:00 h.

· Dibujo estilo cómic. Diseño de personajes: miércoles 17:00 a 19:00 h.

· Técnicas básicas de dibujo: martes 16:00 a 18:00 h.

· Estudio del color en técnica gráfica: jueves 16:00 a 18:00 h.

· Lettering Nivel I: martes 11:00 a 13:00 h.

· Lettering Nivel II: jueves 11:00 a 13:00 h.

· Caligrafía: miércoles 11:00 a 13:00 h.

· Cerámica para principiantes: lunes 10:00 a 12:00 h.

· Pasta para colorear cerámica: miércoles de 10:00 a 12:00 h.

· Fundamentos en ilustración digital: lunes 16:00 a 18:00 h.

· Ilustración digital para personajes: jueves 16:00 a 18:00 h.

· Introducción a las herramientas de edición de video con After Effects: miércoles 17:00 a 19:00 h.

· Animación 2D para redes con After Effects: miércoles 10:00 a 12:00 h.

· Principios de composición y retoque de imagen con Photoshop: lunes 10:00 a 12:00 h.

· Retoque digital para fotógrafos con Photoshop: lunes 17:00 a 19:00 h.

Talleres de sistema híbrido

Las clases teóricas serán impartidas en plataformas como Google Meet y las prácticas se realizarán en diferentes partes de la ciudad de Puebla, siempre y cuando el semáforo epidemiológico lo permita:

· Fotoclick, el móvil la mejor herramienta: miércoles 18:00 a 20:00 h.

· Manejo de cámara fotográfica: viernes 18:00 a 20:00 h.

· Fotografía. Composición y otros secretos: jueves 18:00 a 20:00 h.

· Técnicas fotográficas: sábado 9:00 a 11:00 h.

Las prácticas de los siguientes talleres se realizarán en fines de semana:

· Fotografía. Introducción al retrato: lunes 17:00 a 19:00 h.

· Fotografía de acción: martes 17:00 a19:00 h.

· Fotografía creativa: miércoles 17:00 a 19:00 h.

· Fotografía urbana: jueves 17:00 a 19:00 h.

Inscripciones: hasta el 21 de agosto de 2021.

Duración de los talleres: del 23 de agosto al 16 de octubre de 2021.

Lugar: Talleres en línea (a través de la plataforma Zoom, Google Meet y Google Classroom) y talleres que requieren prácticas, en distintos puntos de la ciudad.

Costo: $600 pesos. Pago único por todo el taller. No incluye materiales. Solicita el formato de inscripción al correo talleresartisticos.ccu@correo.buap.mx . Realiza el pago bancario y envía el comprobante de pago de vuelta al correo.

AUDICIONES DE VOCES MASCULINAS PARA EL CORO SINFÓNICO

El Coro Sinfónico BUAP busca voces masculinas para integrarse a las cuerdas de tenores y bajos. Dentro del coro, las personas aceptadas tienen la oportunidad de tomar clases de canto con nuestras maestras y maestros y de pertenecer a una de las cinco compañías artísticas del Complejo Cultural Universitario. Para el periodo Otoño 2021, la actividad del coro continuará en modalidad virtual.

Dirigido a personas de 15 años en adelante.

Audiciones: del 16 al 22 de agosto de 2021.

Proceso de audición: Envía un video cantando una canción de cualquier género musical, con acompañamiento o a capela. Se considerará la afinación y la musicalidad. El video debe incluir el nombre de la persona aspirante, edad y las razones por las que quieres pertenecer al Coro Sinfónico BUAP. Envía la liga de tu video (en YouTube o Drive) al correo coro.sinfonico@correo.buap.mx y se asignará un número de folio como confirmación de recibido. El registro es gratuito, cupo limitado.

Resultados: se compartirán los folios ganadores el día miércoles 25 de agosto de 2021, a través de la página de Facebook del Coro Sinfónico BUAP.

Para mayores informes y preguntas, envía un mensaje al correo coro.sinfonico@correo.buap.mx

¿TE GUSTARÍA PERTENECER AL CORO DE NIÑOS DEL CCU BUAP?

El Coro de Niños del Complejo Cultural Universitario BUAP (COCCUNI) ofrece a las pequeñas y pequeños de 6 a 14 años la oportunidad de pertenecer a una agrupación coral, hermana del Coro Sinfónico BUAP. Aprenderán no sólo a cantar, sino a apreciar el canto coral formando parte activa de esta expresión artística. Dentro de COCCUNI, las niñas y niños recibirán clases de solfeo y participarán, grabando desde casa, en videos corales que serán estrenados como parte de la programación del CCU BUAP a través de sus redes sociales.

Inscripciones abiertas.

Ensayos: lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 h (COCCUNI Kids, niñas y niños de 6 a 9 años). Martes y jueves de 17:00 a 18:00 h (COCCUNI Teen, niñas y niños de 10 a 14 años).

Duración: del lunes 06 de septiembre al miércoles 15 de diciembre de 2021.

Lugar: modalidad virtual en la plataforma Zoom.

Costo: $1,200 pesos. Pago único semestral, hijos de trabajadores BUAP 50% de descuento. Envía un mensaje al correo coro.sinfonico@correo.buap.mx solicitando el formato de inscripción, donde vendrán los datos para realizar el depósito. Una vez realizado el depósito, mandar al mismo correo el comprobante de pago.

TALLER VIRTUAL DE CANTO PARA JÓVENES Y ADULTOS

El Coro Sinfónico BUAP CCU invita al público a tomar clases grupales de técnica vocal desde la comodidad de sus casas. En este taller harán ejercicios de respiración y vocalizaciones y se les estudiará una canción de su elección, misma que será compartida con los demás alumnos e invitados por medio de un concierto virtual en la plataforma Zoom al final del taller.

Inscripciones abiertas. Dirigido a personas mayores de 13 años y adultos en general.

Duración: del lunes 06 de septiembre al miércoles 15 de diciembre de 2021.

Lugar: modalidad virtual en la plataforma Zoom.

Horario: martes y jueves de 18:00 a 19:00 h.

Costo: $1,200 pesos. Pago único. Solicita el formato de inscripción al correo coro.sinfonico@correo.buap.mx, realiza el depósito con los datos correspondientes y envía el comprobante y el formato de inscripción lleno al mismo correo.

Más información en http://www.complejocultural.buap.mx/