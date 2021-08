El Confesionario: Ray Zubiri

Elenco de la película 499 estará en Puebla y Tlaxcala

Por: Ray Zubiri

Terminada en el 2020, 499 ha recibido varios premios en festi­vales internacionales. Todo co­mienza con el conquistador, que es parte del ejército de coloni­zadores imperialistas al mando Cortés, de hace 499 años, que como ustedes saben naufraga en las playas del México de hoy. Es­te filme entrelaza la brutalidad con una belleza tierna, la reali­dad con el reino de los sueños y se estrenará en cines.

La gira de 499 visitará comu­nidades con proyecciones, mu­chas contarán con la participa­ción especial de las personas que aparecen en la película, en acti­vidades que incluirán diálogos y foros de conversación alrededor de la historia de México y las pro­blemáticas sociales que enfrenta cada comunidad.

Los encuentros estarán pro­tagonizados por el director Ro­drigo Reyes, el actor Eduardo San Juan Breña y el equipo de producción, como parte de las actividades conmemorativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 13 de agosto en Ciu­dad de México.

Durante esta semana, reco­rrerán desde Veracruz hacia Ciu­dad de México, haciendo para­das en Xalapa, Soledad Atzom­pa, Puebla, Cholula, Apizaco, Cuernavaca, Querétaro y San Miguel de Allende para termi­nar en Tlatelolco.

Los días que estarán en Pue­bla son el 5 de agosto y Cholula el 6 de agosto, el tema que abor­darán es Arqueología del Colo­nialismo, los invitados aún no los definen y –dicho sea de pa­so– muchos ni siquiera estába­mos enterados de esta actividad.

Sobre el director mexicano Rodrigo Reyes su trabajo es bas­tante interesante y lo ha presen­tado en festivales alrededor del mundo, desde Morelia a BFI Lon­dres, incluyendo el Museo de Ar­te Moderno de Nueva York, reci­biendo grandes reseñas en Varie­ty y el New York Times.

Sus películas han sido apo­yadas por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), los institutos Sundance y Tribeca, ITVS Open Call y muchos más. Sus películas han sido exhibidas en PBS y Netflix, y es ganador de los prestigiosos premios Guggen­heim y Creative Capital.

En 2020, su película 499 ga­nó el Premio a la Mejor Fotogra­fía en el Festival de Tribeca y el Premio Especial del Jurado en Hot Docs.

Algo que me pudo gustar es que en 499 se aborda el tema del feminicidio, de la historia de vio­lencia de género que reflexiona este documental data de al me­nos hace 500 años. ¡Qué ver­güenza! Sólo que no tenía un tí­tulo, pero que nuestros antepa­sados la llevaban a cabo. De he­cho, fue muy recientemente que se tipificó este crimen y que pa­ra un copioso número de gente se le hizo como el tema de mo­da, aunque esto viene desde Te­nochtitlán.

499 es un documental que nos hace reflexionar sobre tiem­pos, lugares y gente. Hay un texto que me pareció ad hoc pa­ra concluir este tema: “Pode­mos echarle la culpa a Hernán Cortés, pero la tenemos los que construimos México”, esto lo di­jo Rodrigo Reyes en una entre­vista para el periódico El País.

