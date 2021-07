Así les fue a los mexicanos en Olímpicos (24 de julio)

Excelsior

Varios deportistas nacionales entraron en acción, donde se cosechó una medalla de bronce en Tiro con Arco Mixtos

CIUDAD DE MÉXICO.

Varios deportistas mexicanos entraron en acción este sábado en los Juegos Olímpicos de Tokio, destacando la medalla de bronce que consiguieron Alejandra Valencia y Luis Álvarez en el Tiro con Arco Mixtos.

MEDALLA DE BRONCE – ALEJANDRA VALENCIA Y LUIS ÁLVAREZ

México ganó la medalla de bronce en Tiro con Arco Mixto, luego que Alejandra Valencia y Luis Álvarez se impusieron 6-2 a los turcos Yasemin Anagoz y Mete Gazoz en el Campo de final de Yumenoshima.

BADMINTÓN – LINO MUÑOZ

Lino Muñoz tuvo un debut complicado al caer con superioridad ante el representante de Hong Kong, Angus Ng Ka Long por 21-9 y 21-10.

TENIS – RENATA ZARAZUA

La tenista mexicana Renata Zarazua dijo adiós a los Juegos Olímpicos de Tokio tras perder ante la japonesa Misaki Doi por 6-3 y 6-2.

CICLISMO EN RUTA – EDER FRAYRE

El ciclista mexicano, Eder Frayre Moctezuma, finalizó en el sitio 39 con un tiempo de 6:15:38, a +10:12 del ecuatoriano Richard Carapaz, ganador del oro.

SOFTBOL – EQUIPOS

La novena de México sumó su tercer descalabro al caer 2-0 ante Estados Unidos. El oro y la plata se ven lejanas, donde hay esperanzas es en el bronce

GIMNASIA – DANIEL CORRAL

Daniel Corral no tuvo su mejor actuación en All around y quedó cuarto reserva para la final del All around.

BADMINTÓN – HARAMARA GAITÁN

La jugadora mexicana de 24 años, Haramara Gaitán, cayó 2-0 en su debut olímpico ante la coreana Gaeun Kor Kim, duelo disputado en la cancha dos del Musashino Forest Plaza.