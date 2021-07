El gobernador Barbosa nos reconoce como oposición, pero buscaremos consensos en la siguiente legislatura: Eduardo Alcántara

Debate

Por Roberto Desachy Severino

El PAN no estará entregado al gobernador Miguel Barbosa ni a Morena en el siguiente Congreso local, pero buscaremos consensos, para que no se repita lo que sucedió en la actual Legislatura, donde prevalecieron la falta de política y polarización, señaló Eduardo Alcántara, coordinador del PAN en el próximo poder legislativo.

No se necesita ser un genio o experto en política para saber que el primer Congreso del estado con mayoría morenista fue un absoluto fracaso, porque no se aprobaron conceptos históricos de la izquierda, como la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario o la ley de Desaparecidos: Merino Escamilla reconoció que no será en esta legislatura cuando se resuelva la Ley de Personas Desaparecidas

Entrevistado, Alcántara Montiel admitió que en el parlamento de Puebla que está por finalizar no hubo política, tampoco diálogo, acuerdos ni resultados, debido a que los diputados trasladaron la polarización de las elecciones locales de 2018 y 2019 a la sede legislativa, además de que “ellos (Morena) se sintieron con un halo de luz de que todo lo que dijeran era ley y trataban de imponer una posición”.

Hoy lo que queremos es que haya diálogo, política, porque las integraciones del actual Legislativo y del siguiente son reflejos de lo que ciudadanos expresaron en las urnas, “tenemos que trabajar en pluralidad y tolerancia, nuestra cultura habla muy bien de la pluralidad, pero no nos toleramos”, aseveró el futuro diputado local.

NI SUMISIÓN NI CERRAZÓN ANTE EL EJECUTIVO O LAS PROPUESTAS DE LOS DEMÁS

Cuestionado sobre la reunión que en días pasados sostuvieron con el gobernador Miguel Barbosa Huerta en Casa Aguayo, Alcántara Montiel indicó que se establecieron canales de diálogo, “él nos reconoce claramente como oposición, pero estaremos construyendo en bien de Puebla”: Gobernador Barbosa se reunió con diputados locales electos y la dirigente estatal del PAN

Con el titular del ejecutivo estatal no habrá sumisión, tampoco cerrazón, “la intención es buscar consensos en la manera de lo posible, pero hemos señalado que cuando no haya acuerdo nos iremos a la mayoría y veremos en qué lugar estamos”. Dicho encuentro no fue un acto de entreguismo, sino un acercamiento, ya que el PAN asume que, aunque en el siguiente Congreso local duplicará su número de representantes, sigue sin ser mayoría.

La composición del siguiente parlamento de Puebla requiere de mucho acercamiento, diálogo y pláticas entre los diputados, para elevar el nivel del poder Legislativo, dar soluciones al estado y que no se repita lo del actual Congreso local, que no hizo política, reiteró el coordinador de los legisladores panistas en la próxima legislatura: Legislar en Puebla: Congreso pobre…¡pobre Congreso!

Alcántara Montiel añadió que su partido está en proceso de elaboración de su agenda para la próxima Legislatura, se tomará en cuenta no solamente a los diputados electos, sino también a los presidentes municipales del partido, aunque dos temas fundamentales serán la seguridad y la reactivación económica, que implica no crear nuevos impuestos y, por el contrario, apoyar a las empresas.

PRI Y JORGE ESTEFAN CHIDIAC, LA TRAICIÓN LATENTE

En la primera reunión no se habló con el gobernador sobre una posible agenda común para el siguiente Congreso del estado y qué temas llevará cada partido por separado. Interrogado acerca de si no teme una traición del PRI a la pasada alianza electoral o que su homólogo de los priístas, Jorge Estefan Chidiac, se lo coma en el trabajo de cabildeo por su mayor experiencia, respondió que “su voto (de Estefan) valdrá igual que el de todos los demás”.

Añadió que los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRI, Marko Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano, respectivamente, han expresado su intención de sostener la coalición hasta el 2024, por ello, “lo lógico sería que todos pusiéramos muestras de buena voluntad para seguir construyendo hasta el 2024 y no mandarnos señales de fractura”.

“Yo confío y les doy el beneficio de la duda de que vamos a seguir caminando juntos y, si se cumple o no, quedará en la conciencia de cada quien”, aunque la política y la condición humana hacen posible que el PRI comience a votar con Morena en el siguiente legislativo: PRD saca de su agenda legislativa el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto

Alcántara Montiel también habló de la creciente posibilidad de que la disputa interna por la dirigencia estatal del PAN se traslade a la fracción parlamentaria del partido y provoque divisiones, fracturas y hasta que alguno se declare independiente, como ocurrió múltiples veces en el actual Congreso: Jonathan Collantes Cabañas se declara diputado independiente

SIN MORDAZAS, PERO QUE NADIE SE DECLARE INDEPENDIENTE

Al respecto, apostó a que ninguno de los 9 legisladores con que iniciará el albiazul se declarará independiente y se mantendrán unidos, pero admitió que lo primero que se debe hacer es separar la política interna del partido con la bancada y el trabajo en el poder legislativo, porque la integración de la fracción parlamentaria también es producto de la pluralidad en el partido.

Además, aseguró que la coordinación no pondrá mordazas ni censurará a los representantes panistas en el próximo Congreso, “van a poder hablar libremente y yo estaré en comunicación permanente con todos, buscaremos acuerdos como bancada y trataré de que se privilegien”.

Y respecto a la elección por la presidencia del partido, cada legislador electo podrá optar libremente por la opción que prefiera, aseveró Alcántara Montiel, cuando se le mencionó que mientras él forma parte del grupo de la dirigente estatal Genoveva Huerta otros diputados panistas podrían respaldar a precandidatos diferentes: Levanta la mano Rafael Micalco para la dirigencia estatal del PAN en Puebla

“Una cosa es mi posición como militante, igual que mis compañeros de bancada, internamente (en la próxima elección por la presidencia del partido) podrán moverse como mejor les parezca y no habrá medidas disciplinarias ni nada al respecto, porque ejercemos nuestra militancia de manera libre, podemos hacerlo y yo pido lo mismo para mí: Que ellos respeten y yo pueda participar en la vida interna democrática del partido”, abundó.

El tema de la fracción parlamentaria va separado de la elección interna y, ahí, de lo que se ha hablado con los demás diputados electos es de un trabajo en equipo, con acuerdos que se respeten y se sigan, puesto que no es válido que sea de otra forma, concluyó.