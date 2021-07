Copa Oro: Estados Unidos goleó a Martinica y clasificó a Cuartos de Final

RÉCORD

El joven delantero Daryl Dike, con un doblete, lideró la goleada de 1-6 que consiguió este jueves la selección de Estados Unidos frente a la de Martinica en la segunda jornada del Grupo B de la decimosexta edición de la Copa Oro y consiguió el pase a los Cuartos de Final.

El partido no tuvo más historia que comprobar la gran superioridad del equipo de Estados Unidos, que después de haber sufrido en el primer encuentro de su grupo frente a Haití, al que le ganó por 1-0, esta vez se exhibió con su acierto de cara al gol.

Especialmente por parte de Dike, el joven delantero del Orlando City SC, que a los 14 ponía el 0-1 en el marcador y a los 23 llegaba el 0-2, producto del gol que marcaba en propia meta el defensa Samuel Camille, resultado con el que se llegó al descanso.

🎥 Highlights: 🇺🇸 USA defeated 🇫🇷 Martinique 6-1 and punches their ticket to the #GoldCup21 quarterfinals! #ThisIsOurs pic.twitter.com/9Vr6IYM3CN

— Gold Cup (@GoldCup) July 16, 2021