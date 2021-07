En Casa Aguayo Matilde Rubí Matilde Santos Hernández pide castigo contra juez y presuntos violadores de su hija de 4 años

Hipólito Contreras

Todo un caso de corrupción en la impartición de justicia y la petición al gobierno del estado para que intervenga, denunció Rubí Matilde Santos Hernández, quien estuvo ayer al mediodía en Casa Aguayo para pedir justicia, denunció que su hija de nombre Marilú de cuatro años de edad fue violada en el 2019 por su padre y abuelo, hasta junio de este año se giró orden de aprehensión, sin embargo, el juez Aron Hernández Chino por algún convenio los dejó en libertad.

Acompañada de la abogada Patricia Hernández, la señora Rubí Matilde informó que se trata del expediente causa penal 10768/2021 en la que está la denuncia por violación a la menor de edad en contra de Iván Santos Díaz, padre de la menor y Jaime Santos Pérez, abuelo, los hechos ocurrieron hace dos años.

Informó que desde el 2019 presentaron la denuncia, “mi hija de 4 años no podía hablar, es hasta este año cuando habla, pero con mucho miedo es cuando decido poner la denuncia, se realizó la entrevista en febrero de este año mi hija acusa a su papá y abuelo de haberla violado, el médico legista de la Fiscalía la revisó, le hizo el examen psicológico, expiden un expediente falso.

“Sentí mucho coraje porque los delincuentes están libres, mi hija los ve, sentí mucho dolor e impotencia, al juez no le importó nada, me han amenazado, no puedo salir de mi casa por temor que le hagan algo a mi hija, a mi o a mi familia, recibí anónimos en donde ellos me amenazan de muerte si sigo con esto”.