Nombran a académico UDLAP como miembro Honorable del primer Capítulo Profesional IISE México

Staff/Rossi

La distinción se la otorgan por unanimidad.

Cholula, Puebla; a 7 de junio de 2021.- En reconocimiento a su gran labor, dedicación y esfuerzo dentro del Institute of Industrial and Systems Engineers (IISE), el Mtro. Juan José Rojas Villegas, académico del Departamento de Ingeniería Industrial y Mecánica de la Universidad de las Américas Puebla y Faculty Advisor del Capítulo 950 del IISE de la UDLAP, fue nombrado miembro honorífico del primer Capítulo Profesional IISE en México.

“Por unanimidad, los miembros del Capítulo Profesional México del Institute of Industrial and Systems Engineers me nombraron Miembro Honorífico del Capítulo. La distinción fue concedido únicamente a la Mtra. Rosa Hilda Félix Jáquez del Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí y a mí, por lo tanto, somos los únicos ingenieros industriales en el país que contamos con ese honroso nombramiento. La propuesta fue presentada por el vicepresidente regional del IISE – Ing. Luis Enrique Chávez Muñoz- y por el presidente del Capítulo Profesional ya mencionado, Mtro. César Ponce”, explicó en entrevista el Mtro. Juan José Rojas.

Expresó que este nombramiento fue concedido por la participación que ha tenido en el IISE, a nivel nacional e internacional: “Soy miembro senior desde hace varios años y en el año 2014 fui reconocido como Outstanding Faculty Advisor sobre todos los académicos con la función de asesores de las ramas estudiantiles del IISE en las instituciones del país. Regularmente asisto a la Conferencia Anual del IISE y en ésta he participado como moderador y expositor. En la única Conferencia Anual que el IISE ha celebrado en México colaboré con el comité organizador. Más adelante, fui propuesto para ser miembro del Council of Industrial Engineering Academic Department Heads (CIEADH) y participé en sesiones del mismo. El Capítulo Estudiantil del IISE en la UDLAP ha obtenido reconocimientos internacionales desde que asumí la responsabilidad como asesor académico, y entre estos, en los últimos cinco años el Capítulo ha obtenido el Gold Award”.

Sobre sus actividades con este nuevo nombramiento, el Mtro. Juan José Rojas explicó que los dos miembros honoríficos actuaran como consejeros del presidente del Capítulo Profesional y sus colaboradores más cercanos. “Nuestra primera misión es coadyuvar en el proceso de planeación estratégica que permita en un plazo razonable alcanzar el objetivo de cerrar la brecha entre la formación profesional de los ingenieros industriales y las necesidades de los distintos sectores en los que estos ejercen su profesión”, afirmó.

Finalmente, el Mtro. Rojas Villegas se dijo honrado y con un fuerte compromiso por la aprobación unánime de su nombramiento como miembro honorífico del Capítulo Profesional, “ya que es una evidencia de que la opinión de los profesionales de la disciplina –académicos y no académicos- sobre el desempeño de nuestro programa de ingeniería industrial es muy favorable”.

Cabe comentar que en la ceremonia estuvieron presentes miembros del Board of Trustees del IISE: Dra. Jamie Rogers de University of Texas-Arlington, Don H. Green, CEO del IISE y Dra. Gul Kremer, senior vicepresident international del IISE y chair of Industrial Engineering Department de Iowa State University; y fue la Dra. Kremer quien a nombre del IISE me otorgó el nombramiento. En la ceremonia hubo cerca de trecientos asistentes de distintos sectores, entre quienes estuvieron la Mtra. María Elena Barrera Bustillos, directora general del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería y el Dr. Enrique Fernández Fassnacht, director general del Tecnológico Nacional de México.