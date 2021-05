Comerciantes de Acatzingo piden un espacio digno donde vender

Hipólito Contreras

Comerciantes del municipio de Acatzingo en conferencia de prensa denunciaron que el ayuntamiento les impide seguir vendiendo sus productos en el centro histórico des es municipio, afirmaron que son más de 120 familias las que salen afectadas., solicitan la intervención del gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Congreso del estado.

Ricardo Pérez Navarro, representante de la organización Unidos Miguel Hidalgo de Acatzingo, informó que partir del inicio de la pandemia los retiraron del centro de Acatzingo, el presidente municipal Norberto Rosales García nada les ha informado, sólo les dicen que hay un reglamento pero lo desconocen, hemos estado buscando la presencia de los directores, el regidor de comercio, el presidente municipal y el secretario general, pero no hemos tenido respuesta, el presidente nos ha citado en dos ocasiones pero no se presenta.

Hacemos un llamado al congreso del estado, gobierno estatal y a los derechos humanos para que intervengan, nos apoyen y tener derecho al trabajo.

Expuso que en el artículo 113 de la Constitución se señala que todo ciudadano tiene derecho al trabajo, lo que queremos es trabajar. no hemos trabajado desde hace diez meses, indicó.

Lo que pedimos es un diálogo con las autoridades, pedimos la intervención del gobierno del estado y de la comisión de derechos humanos para que se pueda buscar un lugar digno en donde se pueda ejercer el libre comercio, nos ha recibido la Secretaría General de Gobierno, nos dan fechas para audiencias, pero siempre vemos una negativa, señaló.

Lo queremos, agregó, es recuperar nuestro espacio de trabajo, el presidente se ha negado a atendernos, el presidente no quiere saber nada del trabajo de nosotros, nos mandan a lugares donde no vendemos nada, hemos expresado al presidente que queremos contribuir organizándonos, poniéndonos un uniforme, cubrir las áreas, estar sanitizados, queremos un espacio más amplios, nos dijeron que nos podíamos poner en la calle lateral donde dan vuelta los autos, pero no tenemos el espacio adecuado, cerraron la parte central del zócalo.

Indicó que de los 120 comerciantes 80 son hombres y 40 mujeres, “no hemos hablado con candidatos porque nuestro tema no es político, lo único que queremos es trabajar”.