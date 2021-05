“Relación Rota” es el nuevo sencillo del cantante y compositor cubano Naldo

Forma parte de “Noix”, su primer álbum discográfico

Por Mino D’Blanc

“Relación Rota” es el nuevo sencillo de Naldo, que pertenece a su primer álbum que lanzará prontamente.

-Sobre “Relación Rota”:

Basada en una historia real de la relación que vivió con su pareja un amigo de Naldo, está enfocada a las vivencias de una relación que muero poco a poco, hasta romperse por completo. La letra refleja los malos entendidos, las indiferencias, las traiciones y con ello el desamor en una relación. Ante ello el artista asegura: “es la historia que vi en una amistad. Una noche estaba pensando en esa experiencia y surgió la inspiración para crear una canción”.

-El sonido de la canción:

Dentro de los ritmos destacan los sonidos urbanos, siempre procurando que fueran actuales y frescos. Naldo comenta: “no me considero un cantante de género urbano, porque tengo temas de todos los géneros, pero “Relación Rota” pertenece a ese estilo. Yo soy versátil, me adapto a cualquier compás musical. No me gusta encasillarme, ni que me encasillen”.

-Sobre la producción de “Relación Rota”:

El productor musical es Alejandro Rus Sosa, quien es mejor conocido en la escena musical como A. Rus.

-El video:

Producido por Visual M, fue grabado en un solo día pero con dos locaciones diferentes, aunque la trama aparenta haber sido realizada en una sola locación. El cantante comenta: “la historia sucede en una casa donde solo participamos una modelo y yo”.

El link para verlo es: https://www.youtube.com/watch?v=nGgoDK3FUek

-Posicionamiento de “Relación Rota”:

El lanzamiento rebasó el cuarto de millón de reproducciones, lo que significa considerablemente una extraordinaria aceptación del público, eso aunado a las buenas notas que han salido en los medios de comunicación. Por ello, Naldo sigue haciendo promoción mediática y en redes sociales para llegar a más escuchas que no solo disfruten de esta canción, sino de todas sus composiciones.

-“Noix”: primer álbum de Naldo:

Se encuentra en proceso, bajo el sello discográfico Logic Music. “Relación Rota” pertenece a dicho disco junto con más canciones que están próximas a ser lanzadas, entre las que se encuentran “Falsa promesa”, “Solo en casa” y “La moneda”.

El disco está pensado para posicionarse en el gusto del público latino, al que considera Naldo muy importante debido a la fuerza que tiene a nivel mundial.

-Sobre Naldo:

Es un cantante y compositor cubano. Tiene 23 años de edad.

-Del deporte a la música:

Busca colocarse en el gusto del público, ya que es su mayor sueño tras dejar el deporte. “Era parte de la Selección Nacional de Cuba y lo dejé por seguir a la música”, aseveró.

-Sus primeras canciones:

Su primera relación sentimental fue la que le dio las primeras letras de sus canciones. Aunque se trataba de composiciones muy básicas debido a que no contaba con las herramientas necesarias para hacer grandes producciones, nunca se dio por vencido, por lo que tomó clases de canto, así como de música para profesionalizarse.

-Obstáculos vencidos:

Para dedicarse a la música, tenía que conseguir el aval del gobierno cubano. “No es sencillo obtenerlo. Piden muchos documentos y preparación para otorgarlo. Me tuve que esforzar para cumplir con lo necesario. Sin duda ha sido de los retos más grandes que he enfrentado”, puntualizó.

-La canción que le abrió puertas:

Uno de los mejores momentos en la vida de Naldo fue cuando realizó una colaboración con Paty Padilla en el sencillo “Noche entera” que presentaron en los Premios “Mi Gente” de Colombia. Dicha canción le abrió las puertas en diversos medios de comunicación de penetración mundial como Telemundo y Univisión, así como le dio reconocimiento ante artistas importantes.

-Objetivo primordial de Naldo:

“Conectar con la gente a través de la música es lo mejor que puedo aportar a este planeta. Actualmente, tengo 10 canciones lanzadas en YouTube y Spotify, un álbum que está por salir al mercado y más de 100 canciones escritas en espera de algún día ver la luz. Espero que la gente me escuche y me haga parte de su vida con cada letra que conozca de este servidor”, asegura el artista.

Para seguir a Naldo en Instagram: https://www.instagram.com/naldoofficiall