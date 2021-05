Andrés Pérez de Lara incursiona en NASCAR Challenge

Staff/Rossi

El joven campeón de Trucks México Series, buscará ser Novato del Año

Para conseguir el título de Novato del Año en la temporada 2021 de la NASCAR FedEx Challenge se debe sumar desde este próximo domingo en el Súper Óvalo Chiapas, así lo aseguró, el piloto capitalino, Andrés Pérez de Lara, quien se declaró listo para el desafío en la categoría.

El volante del auto número 22 que representará los colores de PIPSA HUB, Proveedora Industrial Internacional, Grupo Empresarial 3 Mixtecas, Smartmedia, Laurens, B Lock Media, Sardimex, red´s comm resaltó que llega muy bien preparado para hacer su debut en el serial y obtener el mejor resultado.

“Estoy muy contento, con muchas ganas ya de esta primera fecha, nos hemos preparado muy bien, vamos a darlo todo, después del gran año en las camionetas ahora toca en la NASCAR Challenge”, refirió el actual monarca de Trucks México Series.

“Para este compromiso he estado preparándome con algunas carreras en Estados Unidos por medio del programa NASCAR Drive for Diversity Youth, también en aspectos físicos, además de pruebas de karting y de simulador”, explicó Pérez de Lara González.

Subrayó que su paso por óvalos estadounidenses le permitirá no resentir el cambio de las camionetas a los Stock Cars.

“La experiencia que he adquirido en Estados Unidos me está sirviendo mucho, me está enseñando cosas que son nuevas para mí. Siento que al final me va a dejar muchos aspectos, que voy a llevarlo junto con NASCAR México y me van a hacer crecer y tener mejores resultados”, consideró el joven de 16 años de edad.

“Nunca he corrido en el óvalo de Chiapas, voy a llegar como nuevo, a conocer la pista en las prácticas y a la carrera. Me han dicho que es muy demandante y difícil en todos los aspectos y es rápido lo cual no te permite errores”, apuntó Andrés.

Finalmente, señaló que su meta será llevarse el mayor número de banderas a cuadros en el año y por ende, comenzar desde esta primera fecha puntuable en el Súper Óvalo Chiapas de 1.2 kilómetros de longitud.

“Va a ser un año muy competido, vamos a pelear por el campeonato y por ser el Novato del Año, queremos ganar muchas carreras y ser constante en el podio”, reiteró el joven volante.