Morena horda de mercaderes del poder y ambición: Maurer

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Pregunta a jóvenes y no tan jóvenes: “Ya sabes quién”… grabó la melodía “Yo no fui”, que iniciaba así: “Si te vienen a contar; Cositas malas de mí; Manda todos a volar; y diles que Yo no fui…Yo te aseguro que yo no fui; Son puros cuentos de por ahí; Tú me tienes que creer a mí; Yo te lo juro que yo no fui…Nunca la han escuchado…no la recuerdan?…Fue un éxito en la voz del desaparecido ídolo de las multitudes, Pedro Infante…

Mensaje al pueblo desde el templo mayor…no es discurso electoral…ni aviso parroquial…

Hace unos días, muy de mañana, como ha ocurrido desde 2018, la agenda del día es trazada por “ya sabes quién”, que ahora está enfrascado en un enfrentamiento verbal con las instituciones independientes, autónomas, particularmente con el Instituto Nacional Electoral –INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –TEPJF- con motivo de los procesos electorales federal y estatal, que entre paréntesis se desarrollan en medio de esta crisis sanitaria originada por la Covid-19 y en una alta polarización y descomposición política, habló de sus rivales, palabras más, palabras menos, del “endurecimiento del corazón”, pidió que se “humanicen”, que piensen en los demás, “que no sean egoístas”. No creé que ellos cambien, “pero sus hijos y nietos sí” En la respuesta a pregunta de un comunicador, siguió con su charla para no seguir “el camino del lucro, de inmoralidad, del egoísmo”, “de darle la espalda al que sufre, eso no es vida” y soltó: “no hay peor cosa que la ambición de lo material, el dinero”… “el dinero a veces se convierte en una desgracia, en una maldición eso no es la felicidad, no todo el que tiene es malvado”…y un consejo a “la gente que quiero mucho, que son millones: no a lo material no a la ambición al dinero porque te vas a desgraciar; recibe lo que necesites para vivir, para satisfacer tus necesidades básicas pero que no sea tu obsesión el dinero, lo material”…Así que sólo seamos buenos, conservemos los valores culturales, morales y espirituales, hagamos el bien sin mirar a quien…has a un lado tus aspiraciones, no pienses en fulano o en mengano, mucho menos en padrinazgos, recuerda que la 4T ha erradicado esas costumbres de los reaccionarios…con todo respeto sensibilízate y recuerda: “a carajo las instituciones, neoliberales”…Si te vienen a contar; Cositas malas de mí; Manda a todos a volar; Y diles que yo no fui: Todos me dicen por ahí; Que tienes cara de yo no fui; Tú me tienes que creer a mí; No no, no no, yo no fui…Así es y…

Y mientras el Instituto Nacional Electoral –INE- da cumplimiento al programa que concluye el 6 de junio próximo, el Instituto Electoral del Estado –IEE- sigue con sus asuntos para aprobar el registro de candidaturas independientes a Presidentes Municipales…El pasado viernes, el doctor Marcos Rodríguez del Castillo, Presidente del Consejo Local del INE, comentó que se distribuyeron los cuadernos -con la Lista Nominal del Proceso Electoral Federal 2020-2021, impresos en papel de seguridad, que proporciona la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores –RFE-, donde fueron previamente revisados lo que permite mantener la cadena de custodia para distribuirlos en cada una de las casillas y dar certeza al citado Proceso- a los 15 Consejos Distritales Federales y 26 locales del Estado. Debido a que se tiene una casilla única en una elección concurrente, los Consejos Distritales del INE distribuirán los cuadernillos a las representaciones de los partidos políticos nacionales, mientras que el Instituto Electoral del Estado (IEE) hará lo propio con las representaciones de los tres partidos políticos estatales y las candidaturas independientes que registraron…

Y los partidos políticos con sus coaliciones y candidatos, en lo suyo…cambios de último momento ante el furor de los involucrados; un ejemplo: el empresario Emilio Maurer Espinosa, diputado local por Morena, -no es militante pero le gustaron las ideas de la 4T y se sumó a ese proyecto- pidió licencia puesto que habían determinado que buscaría la reelección, pero lo “bajaron” y vino la reacción natural. En un video manifestó su cólera y lamentó lo que sucede en Puebla con Morena, donde existe “una horda de mercaderes del poder y la ambición”… “que caro estamos pagando los que seguimos el voto de confianza… “La ambición siempre desnuda la mediocridad de los hampones políticos de tiempo completo… y remata: “Les regreso su candidatura”…y de los priístas, van de un partido a otro, en la coalición les mueven sus piezas, y los interesados en mantener el control político en Puebla cabildean…Los candidatos, un buen número en medio de los festejos por el Día de las Madres y el Día del Maestro, continúan su peregrinar…unos 90 aspirantes a una de las quince diputaciones federales entran a su sexta semana de ir en pos del voto y muchos aspirantes pretenden una diputación local –participan 10 partidos políticos nacionales y locales- en 26 distritos, ah y competidores por 217 alcaldías…o sea…ni los cuento…

Pero…y la sociedad, ya toma conciencia de lo que ocurre en las elecciones?…es el momento de despertar, la llamada sociedad civil es la principal protagonista. El nuevo gobierno, está centralizando todo como lo hacen los gobiernos antidemocráticos…Quedan tres semanas y media para el 6 de junio…Hasta la próxima…D.M.