Morena se ha convertido en botín político y lo quieren echar a perder: Humberto Sotelo

Hipólito Contreras

Estamos convencidos de que a la gente no le parece la reelección, el maderismo es el principio de la no reelección, quizás haya algunos funcionarios públicos que hicieron buen papel pero a la gente no le gusta la reelección, afirmó Humberto Sotelo Mendoza, académico.

Morena se ha convertido en un botín político, mucha gente sólo aspira a ser regidora, diputado, gobernadores y pierden lo fundamental, abrirle paso a un nuevo proyecto de país, por un país más justo y democrático, donde haya más justicia social, expresó.

Pero no seamos pesimistas, agregó, creemos que hay que seguir, que lo fundamental es que no se no se vaya de las manos los principios de MORENA, el PRD tardó diez años en corromperse, en echarse a perder, hay señales de que Morena quieran echarlo a perder desde ya.

El reto, afirmó, es defender a Morena, sobre todo de los grupos de la derecha recalcitrante, de instituciones como el INE encabezado por Lorenzo Córdova, Morena es el proyecto más avanzado que han dado las fuerzas democráticas progresistas, necesitamos parar los connatos de descomposición al interior de Morena.

Es necesario defender la Cámara de Diputados federal porque ahí pasan las principales reformas, si se pierde sería una tragedia, es la que aprueba el presupuesto, expresó.

Hay candidatos que no convencen a los ciudadanos, que no tienen la trayectoria y los principios de Morena, no se debe votar por ellos, estamos por una unidad y reconciliación, es un partido nuevo es lamentable que se estén ya presentando problemas, comentó.

A poco tiempo de llegar al poder Morena, como todos los partidos, se convirtió en un órgano de poder, mucha gente aspira a convertirse en representantes pero que no tienen la menor ideología de Morena, llegaron priistas, panistas, en esos partidos hay gente buena, pero también ha llegado gente que comparte los ideales de Morena, comentó.

También, dijo, hay muchos morenistas que al poco tiempo de llegar al poder se convirtieron en gente que busca el poder, no es que sea pecado, pero deberían de tener sentido común.