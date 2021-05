Dijeron (…) y yo respondí: “no, solo quiero ser yo”

Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta Escritora y artista

Dijeron

que copie el estilo de Virginia Woolf,

y yo respondí: “No”.

Dijeron

que copie la narrativa de Mario Vargas Llosa,

y yo respondí: “No”.

Dijeron que atrape las figuras literarias de Saúl Ibargoyen

al cual admiro demasiado,

y yo respondí: “No”.

Dijeron

que proyecte las rimas de Bécquer,

y yo respondí: “No”.

Por qué dices eso,

preguntaron los señores.

Respondí:

“Son mis letras, mi estilo, mi narrativa,

mis figuras literarias, mis rimas,

las que quiero plasmar en mi lienzo.

Quiero leer a los maestros, pero no copiarlos.

Quiero aprender de los maestros, pero no copiarlos.

Quiero admirar a los maestros, pero no copiarlos.

Quiero llenarme los ojos, el corazón

y la sangre de sus letras, pero no copiarlos.

¡Mi esencia, señores!

Quiero que mis letras sean mi vida, mi yo”.

Dijeron,

utiliza la finura de palabras de Cortázar,

y yo respondí: “No”.

Dijeron,

juega a crear versos como Sabina,

y yo respondí: “No”.

Dijeron,

copia la musicalidad de Rubén Darío,

y yo respondí: “No”.

Dijeron,

así jamás llegarás a ganar el Nobel

como lo hizo Gabriela Mistral,

y yo respondí: “Pues, seguro que no”.

Dijeron

… tus poemas son redundantes

… tus poemas requieren de más estilo

… tus poemas son muy extensos

… tus poemas son muy simples

… tus poemas son cualquier cosa, menos poesía.

Así qué respondí:

“Seguramente jamás llegue

a los talones de tan grandes maestros,

pero moriré feliz, sabiendo que escribí mis poemas:

con poco estilo, redundantes, extensos, simples

y que, a veces, ni siquiera considerados poesía

… pero moriré feliz”.

“Morir feliz, ¿por qué?”,

preguntaron.

Así que respondí:

“Porque no quiero besar la vida, quiero hacerle el amor.

Quiero equivocarme, quiero ser la peor,

quiero ser la mejor, no quiero crear versos,

quiero crear versos, no quiero ganar ningún premio,

quiero ganar un premio, quiero ser la absurda,

quiero ser la más lógica.

Quiero equivocarme y aprender.

Quiero creer en mí y aprender.

Quiero plasmar mi alma y aprender.

Quiero rescatar mis palabras dibujadas en mi cerebro y mi corazón.

Quiero mostrar mis líneas y hacer arder el papel.

Quiero estamparme yo en mis letras.

Quiero morirme en mis letras y revivir en mis letras.

Quiero navegar en mis letras y aterrizar en mis letras.

Quiero aprender, sí, pero no imitar.

Quiero crear mis poemas llenos de mi vida,

no publicar un libro inflado de UTOPÍA.

Quiero que mis poemas se adhieran a la vida.

No quiero fingir, no quiero impostar”.

“Y… ¿entonces, cómo quieres escribir?”,

preguntaron los señores.

Y yo respondí:

“Solo quiero escribir con el alma,

solo quiero ser yo”.

Gutiérrez Lupinta, Fiorella Linda, Los caminos de Florencia, segunda edición, autor-editor, 2019.

Fiorella linda Gutiérrez Lupinta

(Lima, 1985). Premio Mundial a la Excelencia Literaria 2019 – 2020. Cantante, pintora, actriz, escritora, poeta y columnista.

Terapeuta de Lenguaje (UNFV). Enfermera Técnica (I.S.T. Santa Rosa), Ingeniera en Acuicultura (UNFV). Teatro en la Asociación de artistas aficionados. Ha realizado talleres de voz para teleoperadores, profesores y personas de la tercera edad. Autora del poemario “Los Caminos de Florencia”, directora de la revista “Los Caminos de Florencia”, y del elenco de teatro “Florencia” y de la banda de rock “12 Universos”, donde es la vocalista. Su obra de teatro “La llegada inesperada”, ha sido publicada en diarios nacionales e internacionales, además de ser presentada en el teatro.

Su obra de teatro “Quiero ser músico”, ha sido escrita para personas con discapacidad. Ha presentado, dirigido y actuado en obras teatrales y performances poéticas, para niños y adultos. Sus poemas han aparecido en diversas revistas, antologías y diarios nacionales e internacionales, además de participar en recitales significativos para la vanguardia literaria peruana. Sus poemas han sido analizados por escritores de Lima y Cusco.

Su libro ha sido presentado en diversas ferias de libros y colegios de Lima y provincias. Además, ha sido propuesto como plan lector en los colegios de Huancayo y Cajamarca a nivel secundaria. Figura en la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna (SOCIEDAD ACADÉMICA DE HISTORIADORES IBEROAMERICANOS) y en el Portal de Libros Peruanos.

Colabora como columnista en distintos diarios nacionales e internacionales. Ha recibido diversos certificados de aporte cultural por conferencias, colaboración y ser parte de movimientos nacionales como internacionales como: La Asociación Peruano-japonesa y la Municipalidad de Urubamba, entre otras.