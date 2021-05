Amanda Miguel y Diego Verdaguer presentan por primera vez en streaming su concierto Siempre Juntos”

Sábado 8 de mayo, 21:00 horas, desde la Riviera Maya

En el concierto también participará la reconocida cantante Ana Victoria

Por Mino D’Blanc

Amanda Miguel y Diego Verdaguer presentarán este sábado 8 de mayo a las 21:00 horas por primera vez en formato streaming su espectáculo “Siempre Juntos”, miso que será transmitido por el sistema Eticket Live desde Playa del Carmen en la Riviera Maya.

El matrimonio de cantantes ha compartido escenarios en distintas oportunidades y ahora de manera virtual, ofrecen un concierto que contagiara a la audiencia con el derroche de personalidad escénica, energía, voz y romance que ambos en su estilo tan variado imprimen a sus interpretaciones. Estará repleto de emoción con un repertorio dinámico, que incluye los éxitos que los llevaron al estrellato.

En conferencia virtual de medios, comentaron que interpretarán alrededor de 30 canciones que han sido éxitos en su impecable trayectoria artística.

Cabe mencionar que también participará su hija, la reconocida cantante Ana Victoria, quien ha demostrado haber heredado el talento artístico de sus padres para que juntos entreguen lo mejor de su música y familia. La cantante dijo: “vamos a cantar juntas, será un momento muy especial. Yo creo que la gente cuando vea esa unión en el escenario va a sentir todo el amor y la magia que nos rodea en estos momentos que son únicos”.

Los accesos se adquieren en la siguiente dirección electrónica: AMANDA MIGUEL, DIEGO VERDAGUER Y ANA VICTORIA – SIEMPRE JUNTOS – DESDE PLAYA DEL CARMEN y tienen un costo de $428 el streaming y $845 el acceso más M&G.

Amanda Miguel habló sobre su nuevo look:

Sorpresivo fue el nuevo look de Amanda Miguel, ya que en toda su vida artística siempre fue reconocida por su abundante cabellera y ahora decidió cortársela y dejar su cabello entrecano, sin perder jamás la elegancia. Ante ello, comentó: “Yo no he perdido mi voz, ni mi personalidad. Yo me liberé, sentí una liberación importante; es algo natural, yo creo que la gente debe entender que tuve muchos años mi pelo así, que ya no estaba igual y para mí tener este color y en no pensar más en jalones, ni en pintura. Me voy a dejar crecer los rulos, para que no me extrañen tanto. Les agradezco, porque he recibido tantos comentarios tan hermosos de todo mi público que aceptó este corte y que me acepta a mí tal cual estoy en este momento y además lo llevo con orgullo, porque hay que saber que el tiempo pasa y hay cosas que uno debe de aceptar y yo aceto mi edad, acepto mi pelo, mis cambios y sigo siendo una mujer súper feliz de todo lo que tengo y de todo lo que Dios me ha regalado. Sobretodo, el amor de mi familia y de mi público y siguiendo adelante, mostrándome como soy, así que yo digo que me liberé”.

También puntualizó: “estoy viviendo esta nueva etapa con mucha libertad; por un lado me saqué un peso de encima, de decirle a mi gente que las últimas etapas en las que usé pelucas, fue simplemente porque aún no estaba preparada para decirles que me lo había cortado, porque nunca antes usé pelucas, que eso quede claro, siempre fue mi pelo, pero se fue maltratando con los tintes, con los shows, ya me estaba cansando de tenerlo tan largo, entonces me lo corté. Ana Victoria me dijo: “¿por qué no te cortas el pelo? Ahora que es la pandemia, aprovecha”, cuando le dije que sí, no lo podía creer que ya era el momento”.

Ana Victoria argumentó: “yo llevaba años diciéndole que se lo cortara y bueno, los cambios son buenos a veces y aunque su cabellera es parte del ícono de Amanda Miguel, yo creo que la gente la había recibido muy bien con este cambio”.

Y hasta el propio Diego Verdaguer opinó: “es todo un proceso en la vida, lo que hiciste marcó un momento muy importante en la música latina con tu voz, tus canciones y con tu personalidad, incluyendo tu pelo. Es algo que el público no olvida. Pero desde mi punto de vista es algo muy honesto lo que tú hiciste y eso me da mucho orgullo”.

-Sobre el confinamiento pandémico:

Para Amanda Miguel, además de que interfirió completamente con su agenda de presentaciones, también tuvo que posponer el lanzamiento de su nuevo disco y la publicación de un libro en el que ha trabajado en los últimos años.

Diego Verdaguer comentó que en el 2020 iba a realizar un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. El evento se reprogramó para este año, pero ante las circunstancias, las autoridades le aseguraron que se realizará hasta el próximo año 2022 y con algunos cambios, pues de realizarse será en el Monumento a la Revolución en la capital de la república.

-“Par de piojos”: el próximo lanzamiento de Diego Verdaguer.

Es autoría de Joan Sebastian, a quien Verdaguer recuerda con cariño y argumentando que después de su padre, a Joan Sebastian es al hombre que más ha querido en este planeta.

“Recuerdos de Joan, todos. Lo quiero muchísimo, lo sigo llevando en mi corazón. Tengo una gran admiración por él como compositor; nos divertimos muchísimo en muchos momentos de la vida”.

El cantante comentó que admira mucho el talento de Joan Sebastian y que quiso aprovechar esta oportunidad en que cumplió 70 años para que el público sepa lo que puede hacer el cariño, el afecto y la admiración entre dos hombres, es algo bonito. “No quiero decir que va a ser un hit, quiero decir que va a ser una historia de amor que compartimos con la gente, una historia de amistad sincera y espero que al público le guste mucho”, finalizó.

Agradecemos a la licenciada Claudia Cabeza de Vaca, de Idevymark, las facilidades otorgadas para nuestro trabajo periodístico.