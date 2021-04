Realiza toque de puertas Anabell Ávalos en San Pablo del Monte

Staff/Rosi

Esta coalición representa la unidad y no la polarización ni la división de Tlaxcala

Anabell Ávalos Zempoalteca, candidata de la coalición Unidos por Tlaxcala al Gobierno del Estado, inició este lunes el toque de puertas y el diálogo con los ciudadanos en el municipio de San Pablo del Monte, donde recibió muestras de apoyo porque representa un proyecto que suma, de unidad y para todos.

En este recorrido por las calles de los Barrios de San Isidro Buensuceso, San Nicolás, Villa Vicente Guerrero, San Bartolomé, Del Cristo y San Sebastián, Anabell Ávalos tuvo diversas pláticas con los pobladores y les compartió sus propuestas de campaña, al tiempo que les pidió elegir la unidad y no la polarización de Tlaxcala.

En el barrio de San Nicolás, María Antonia Sánchez le manifestó a Anabell Ávalos; “vamos a confiar en usted, vamos a demostrar que las mujeres sí pueden y cumplen lo que prometen”.

En el barrio de San Sebastián, recibió el respaldo de la señora Ernestina Muñoz y su hijo, por lo que la abanderada del PRI, PAN, PRD, PAC y PS les expresó; “les agradezco que me abran la puerta de su casa y me den su confianza. Tlaxcala no merece la división y la polarización, nosotros somos una coalición de trabajo en equipo, que suma, para todos”.

Anabell Avalos, acompañada por los

Dirigentes del PRI, Noe Rodríguez Roldán y el candidato a diputado por el Distrito 02, Salvador Méndez Acametitla, también habló con comerciantes y los invitó a apoyar a los candidatos de la coalición Unidos por Tlaxcala.

Las calles que caminó Anabell Ávalos fueron Malinche, Corregidora, Francisco I Madero en San Isidro Buensuceso; Miguel Hidalgo en el Barrio de San Sebastián; Francisco I Madero y 20 de Noviembre en el Barrio de San Nicolás; 20 de Noviembre en Villa Vicente Guerrero; Río Bravo en el Barrio San Bartolomé; Defensores de la República y Xicoténcatl Norte en el Barrio el Cristo.