Pierre Angelo platica sobre “Tic Tac Toc El Reencuentro”

Nuevo programa de comedia que se estrena el lunes 12 de abril por “las estrellas”

Por Mino D’Blanc

Pierre Angelo, quien a través de tantos años de impecable trayectoria se ha convertido en un gran histrión de tradición, participa dando vida a Pierre en “Tic Tac Toc El Reencuentro”, el nuevo programa de comedia producido por el experimentado Reynaldo López y que se estrena por “las estrellas” el próximo lunes 12 de abril después del noticiero de la noche.

Platicamos con Pierre Angelo, gracias a las finas atenciones de la licenciada Olivia Flores, de Televisa.

MD’B: Llega “Tic Tac Toc El Reencuentro” a tu vida y en un momento donde la gente necesita reír mucho.

PA: Es un regalito de la vida que nos dio el podernos reencontrar de pronto una generación que nos hemos dedicado a la comedia en diferentes momentos de la vida e inclusive que hemos estado juntos desde hace casi 40 años en el caso de Carlos y yo, pero también Lissete, Mariana Ochoa, el Papirrín (Reynaldo Rossano) que empezaron muy chicos también. Se da como este reencuentro de comedia; está chistoso porque casi todos los reencuentros han sido musicales como el caso de Timbiriche, de Parchís, de Menudo, de todos esos grupos que fueron éxitos infantiles, pero en este caso es un reencuentro de comediantes bajo el pretexto de que lo hacemos para ayudar a uno de los compañeros porque está pasando un conflicto que ya lo verá el público y que está muy chistoso. Tenemos el privilegio de que esté con nosotros don Alejandro Suárez haciendo un personaje italiano llamado don Tito Gambino que es el representante del grupo y que le da un sabor totalmente ochentero a la serie que yo creo que va a enganchar mucho con el público, hacia allá va la apuesta. De entrada, vamos por 12 capítulos; está escrito por Manuel Rodríguez Ajenjo que escribió “La Carabina de Ambrosio” que fue un éxito en los ochentas y que conoce a don Alejandro Suárez mejor que el mismo Alejandro y en nuestro caso, César González “El Pollo” que fue quien nos descubrió en el programa de “Chiquilladas” en 1980, entonces creo que tiene muchos valores tanto de producción que es de Reynaldo López, la dirección de Rafael Perrín. Pienso que es un equipazo de trabajo el que se ha logrado para llevar hasta la pantalla esta serie.

MD’B: Retrata precisamente lo que vivieron muchos de esos grupos de la época de los ochenta. A ti te tocó vivir todo ello.

PA: Así es. En 1980 empezó “Alegrías de Medio Día”, yo entré a finales del 81. Efectivamente ya pasaron 40 años de lo que está pasando. Esta serie tiene muchos aciertos, tiene muchas partes que yo le digo que es un género un poco reality ficción porque tiene muchas cosas de realidad y otras partes de ficción por la parte dramatúrgica de la estructura de la comedia que se tiene que hacer.

MD’B: ¿Qué le aprendes a este personaje y qué le aprendes a este programa después de que a ti como niño te tocó vivir todo eso y a estas alturas de todo el bagaje histriónico que ya tienes?

PA: Yo le llamaría como está porque está chistoso. Se habla mucho de la crisis de los cuarenta y aquí más que una crisis o una tragedia es como una crisis de cambio, de reflexión, de resumen de muchos años de experiencia puestos al servicio de una serie que pretende el objetivo y la misión que nos encomendó desde niños que era hacer reír a la gente, que el público la pasará bien, generar un sentido del humor blanco, entretenido y que va para toda la familia. El programa va después del noticiero, ya casi a las 11:00 de la noche, no tiene un tono subido, al final tiene un tono familiar en el que se espera también que se pueda ver con los hijos, con los nietos, ya hay muchos compañeros de mi generación que son abuelos, y está hecho para que se diviertan en familia, ante un momento por lo que se está viviendo lo de la pandemia, lo que está viviendo la humanidad y lo que nos está tocando vivir en México en donde el apelar a la nostalgia, al recuerdo, a todo esto que nos ha hecho reflexionar mucho en casa estando guardados, creo que da mucho sentido el reconectar con la generación.

MD’B: De todos los grupos que fructiferaron en esa época y de todos los grupos que hay ahora, ¿cuál crees que es el más parecido en la historia y en el tipo de música, al grupo que representan en este programa?

PA: Sin duda yo creo que a “Chiquilladas” porque nosotros lo hacíamos y porque estamos dos de los que fuimos integrantes del grupo. A nivel musical creo que tiene mucho de Timbiriche, tiene mucho de Parchís. De hecho, el tema original de la serie lo grabó Kabah, entonces está bien padre porque está muy bien diseñada la música con este tono ochentero. Creo que es una buena mezcla y un buen resumen de todos los grupos que formaron la década de los ochenta.

MD’B: ¿A ti en qué grupo te hubiera gustado estar, si te hubieran dado a elegir?

PA: A mí al que más me hubiera gustado estar es en “Chiquilladas”, sin lugar a dudas (ríe). Te voy a decir por qué y no es por echarnos el guayabazo; es el grupo que hubiera repetido sin lugar a dudas porque nosotros no íbamos nomás por cantar, aunque también lo hacíamos y teníamos coreografías, teníamos canciones, pero nos dedicamos a hacer reír a los mismos niños y a los papás de los niños. Entonces creo que la risa es un regalo no mayor, ni menor, sino es una cereza dentro del pastel del entretenimiento. Aprendimos a hacer reír a la gente y por eso te digo que sin duda lo repetiría, porque se nos hizo un gran oficio. Carlos (Espejel) y yo hoy por hoy y por los años de experiencia, ya hace falta que nos volteemos a ver y con una mirada es suficiente para saber dónde podemos provocar un chiste.

MD’B: ¿Han pensado sacar en algún momento un programa que se llame “Adultadas” o algo así y que esté integrado por gran parte del elenco de ese gran programa que fue “Chiquilladas”?

PA: La verdad es que no. Este programa tiene justamente ese ingrediente. Creo que no va a hacer falta hacer un programa más que reúna a “Chiquilladas”, porque este programa lo tiene. Van a ir invitados que fueron parte de la generación y además la generación de “Chiquilladas” fue muy variable, quiero decir un elenco original en el que estaba Ginny (Hoffman), Carlos (Espejel), Pituca y Petaca, el Mago Rody, Aleks Syntek y Lucero. Después yo tomé el lugar de Aleks Syntek en términos de vestuario, personajes y demás, porque teníamos como el mismo perfil. En el caso de Lucero, estuvieron las gemelas Ivonne e Ivette, estuvo Claudia Ivette, estuvo Karina, estuvo Usi Velasco, entre otros que ni siquiera era que fueran sustitutos. Después de 7 u 8 años del programa en que ya estábamos más grandes y en el que yo ya hacía los papeles que hacía Carlos Bonavides que fue parte como de ese programa, de esa generación y después de mucho tiempo, ya estaba Anahí, Christian, Marichelo, Kalimba quien también pasó por “Chiquilladas” como dos años, Ronaldo que era el hijo de Zamorita. Imagínate un reencuentro de veintitantos, hay muchos que se dedican, hay otros que ya no se dedican a esto. Entonces me parece que un programa como “Tic Tac Toc” puede tener estos reencuentros temporales, así como fueron pasando las generaciones por el programa, por nuestro programa, creo que así va a suceder que de pronto tengamos de invitado al maguito Rody o tengamos de invitado a Aleks Syntek, a Lucero. O sea, cada programa creo que puede provocar justamente eso de vernos ya en adultos; por eso es “Tic Tac Toc El Reencuentro”. Pienso que las respuestas van a ser varias dentro del programa y por ahí está el secreto del programa, creo.

MD’B: Aunque todavía no se estrena el programa, ¿ya han pensado en una segunda temporada?

PA: Obviamente que todos quisiéramos una segunda temporada, pero tú sabes que el público tiene la última palabra. La empresa puesta por la comedia, ahora está apostando también por un programa como “Cándido Pérez”, también está apelando por este tema de la nostalgia, está apostando por comedia los domingos, está apostando por comedia en la noche y ellos al final del día tienen el rating y el metrónomo para saber si da para una segunda temporada, si da solo para una temporada y eso depende del gusto del público, o sea, no es una cosa arbitraria o una necedad de decir “ah no, tenemos que hacer la segunda y la tercera temporada por capricho”. Esto tú sabes que es como toda la vida ha sido la industria del negocio y esperemos darle el negocio suficiente a la empresa para que apueste por una segunda temporada.