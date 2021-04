Apoyan mujeres morenistas de San Pedro Cholula la candidatura de Julio Lorenzin

Hipólito Contreras

La presidenta del Grupo de Mujeres Somos Todas en San Pedro Cholula, María Sandra Hernández Romano y también Consejera estatal de Morena en San Pedro Cholula denunció que hoy circula información falsa sobre Julio Lorenzini, orquestada por un grupo de mujeres de San Andrés Cholula, con el propósito de atizar una campaña negra para dañar su imagen.

Explicó que las supuestas denuncias que están circulando no son sino carpetas de investigación de 2019 y 2020 que no prosperaron y de las que no se ejercitó ninguna acción penal contra el hoy candidato de Morena a San Pedro Cholula.

La primera denuncia, expuso, la presentó casualmente la hija de la candidata del PAN, Paola Angón, pero no aportó pruebas para continuar con la investigación. Y la segunda, fue interpuesta por una mujer, quien reveló que fue presionada por su pareja sentimental, que trabaja con el actual edil de San Pedro, para dañar la imagen de Lorenzini. En la carpeta de investigación quedó asentado que lo deslinda de cualquier acusación y que pidió que la investigación fuera archivada definitivamente.

Las supuestas denuncias, añadió, sospechosamente salen a la luz pública cuando hay proceso electoral en puerta, y cuando las encuestas ubican al candidato de Morena a San Pedro Cholula, como puntero en las preferencias electorales.

Por todo ello, Hernández Romano, pidió ni caer en campañas negras, y convocó a sus correligionarios a la unidad para seguir apoyando los proyectos de transformación planteados por la 4T.