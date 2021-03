Organización nacional de mujeres impulsa la participación femenina en este proceso electoral

Hipólito Contreras

El objetivo de la organización nacional Todas MX rumbo a la elección 2021 es fomentar la participación política de las mujeres en puestos de elección popular, no importa que no todas sean candidatas, pero que ejerzan sus derechos políticos, para asegurar que todo lo que se va a hacer sea transparente y en igualdad de circunstancias.

Ana Laura Romero Sierra, presidenta de la asociación 33 Mujeres, dijo que ha leyes que se deben de cumplir, tenemos que lograr que sea de una manera sustantiva, hay tres gran des pilares para los derechos políticos de las mujeres: la paridad de género, la violencia política en contra de las mujeres por razón de género con reglas claras y la sanciones, la tres de tres como un requisito obligatorio que deben cumplir los y las candidatas.

Se debe poner atención en una agenda política electoral promovida en el ámbito legislativo, en los gobiernos municipales, estatales y federales, de forma que se dé prioridad a los derechos de las mujeres, por el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, en la desigualdad y discriminación y la erradicación de la violencia de género.

En este proceso electoral, indicó, vamos a observar los cinco ejes principales de las agendas políticas, la agenda de los medios de comunicación, Tres de Tres contra la violencia es un planteamiento electoral y para elevar la ética pública la responsabilidad institucional, es obligatorio que todas las personas que aspiren a una candidatura cumplan con los requisitos de no tener denuncias por pensión alimenticia, no ser agresor sexual, incluyendo el acoso, no ser agresor de mujeres en los público y privado.

Hay que proteger de la violencia política a las mujeres políticamente activas, incluyendo a las defensoras de los derechos humanos, activistas, periodistas, candidatas, hay que destacar que la violencia sexual es un delito grave, sobre todo la violencia sexual infantil, se deben integrar cabildo y gobiernos, que se conozca información de los candidatos, sus propuestas, los partidos de los que formen parte y monitorear el lugar que ocuparán en las encuestas