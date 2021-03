“IIII” es el cuartó álbum del DJ y productor alemán Robin Schulz

Por Mino D’Blanc

“IIII” es el nombre del cuarto álbum de Robin Schulz, que lanzó hace unos días. Para celebrar dicho lanzamiento organizó un espectáculo de drones en Holanda, en el que decenas de dichos aparatos levantaron el vuelo y se movieron al ritmo de la exitosa canción “In Your Eyes”. El show producido por Drone Light Shows by Anymotion, fue grabado y transmitido en vivo a través de YouTube en el momento del lanzamiento, para que los fans de todo el planeta lo pudieran disfrutar.

El reconocido DJ y productor alemán Robin Schulz comenta: ‘’En tiempos como estos en los que no podemos reunirnos para celebrar y bailar, quería crear algo que imitara la energía de una gran multitud, para celebrar este momento especial. Son solo unos minutos de pura celebración y diversión, que espero que emocionen a la gente de todo el mundo, estén en donde estén”.

El artista ha estado trabajando en este nuevo álbum durante los últimos tres años mientras estaba de gira por todo el mundo. Con numerosas canciones dentro de dicho material, ya obtuvo éxitos incluyendo “All We Got”, “Alane”, “In Your Eyes”, “Speechless”, “All This Love” y “Rather Be Alone”. Las otras 11 canciones son totalmente nuevas.

Schulz puntualizó: “En mi cabeza aún sigo siendo ese chico de Osnabrück que quiere triunfar con su visión creativa. Con esa ambición, también me enfoque en este álbum”.