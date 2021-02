Hay deserción escolar, miles de alumnos no pueden conectarse por falta de equipos, afirma maestro del Movimiento Democrático Poblano

Hipólito Contreras

Las actividades en línea de la educación son cada vez más difíciles, no estamos de acuerdo con la visión de la SEP, dice que el Programa Aprende en Casa Tres es un éxito y que se ha logrado resolver el problema de la contingencia, pero no es así, yo estoy en servicio y veo las dificultades que tienen los niños, ha habido mucha deserción escolar, ya muchos no se conectan porque no tienen equipos, afirmó el maestro Miguel Guerra Castillo.

La SEP no está reconociendo que hay problemas, dijo, la distancia se hace más larga, en muchos casos ya se rompió la relación maestro alumno y la comunidad, el gobierno debe invertir en internet y computadoras y tabletas, esto va a durar, no basta que hagan reconocimientos a los maestros, nos están dorando la píldora, nos halagan los reconocimientos, lo quereos es que se resuelvan los problemas que enfrentamos, hay problemas de basificacciones , hay maestros que siguen esperando respuesta y solución, han hecho sus exámenes.

El argumento de que no haya respuesta es por la pandemia, pero los trámites se hacen en línea, no es necesaria la presencia física de los maestros a las oficinas. El otro pendiente es el problema sindical en el magisterio democrático, la realidad es que el SNTE sigue en manos de una mafia, sigue la influencia de Elba Esther Gordillo, todos son esquiroles que se pusieron al servicio del patrón.

No haya elecciones en el sindicato, sabemos que por la pandemia no se puede convocar, estamos en un punto muerto, los periodos de los dirigentes de las secciones 23 y 51 ya terminaron, pero no hay nuevas elecciones, no hay condiciones, no hay escuelas abiertas, no se puede hacer la votación directa.

En la SEP haya rezagos, dijo, hay medidas arbitrarias, hay burocratismo, hay lentitud en los trámites, muchos problemas y demandas no tienen respuesta, en el Comité nacional se decide todo en forma arbitraria, lo mismo sucede en las dirigencias de las secciones 23 y 51, mismas que ya han cumplido sus periodos.