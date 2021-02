A esperar o enfrentar las adversidades con decisión

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

La semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, inauguró el Aeropuerto Internacional “General Felipe Ángeles” ubicado en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, ubicada en Zumpango, Estado de México, pero solo se puso en servicio la pista de dicha Base. La semana pasada el mandatario mexicano, encabezó la ceremonia de inauguración de la Universidad “Benito Juárez García” en el municipio de Zinacatepec, Puebla, pero únicamente se pusieron en servicio algunas aulas -se imparte la carrera de medicina-, dijo que hay 461 jóvenes estudiantes, que reciben una beca de dos mil 400 pesos mensuales. En Zinacatepec, luego de enumerar todos los apoyos que otorga el gobierno federal a través de los programas de Bienestar, anunció que este lunes, a más tardar el martes, se inicia la campaña de vacunación masiva en Puebla contra el Covid-19, los adultos mayores primero, pues ya se tienen garantizadas las dosis suficientes…Y también advirtió: “Vamos a seguir enfrentando las adversidades, la crisis sanitaria, el COVID, esta terrible enfermedad que tanto daño ha causado, sobre todo por la pérdida de vidas humanas; y vamos también a seguir enfrentando la crisis económica”…Y vino el consuelo: “Pero el resultado va a ser bueno, porque vamos a salir adelante, con todo el dolor, con todo el sufrimiento, con toda la tristeza. Tenemos que sacar fuerza de lo más profundo de nuestro ser y poner por delante nuestras convicciones nuestra fe para seguir luchando en beneficio de nuestro pueblo por el bien y la felicidad de nuestro pueblo”…Para concluir su intervención manifestó: “Me da gusto también encontrar en buen estado de salud a Miguel (Barbosa Huerta). Cada vez lo veo mejor, más lúcido y también muy bien físicamente, porque había la preocupación de la enfermedad de Miguel y que a lo mejor no le iba bien; pero lo veo renovado, sí, muy fortalecido. Me da muchísimo gusto”…tan…tan…

Más del mismo espectáculo vacunal. Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores –SER- informo que esta mañana llegaron 870 mil dosis de AstraZeneca, fabricadas por el Serum Institute, con sede en la India, que son parte de un contrato que se hizo a través de Birmex, de dos millones de dosis, AstraZeneca, que en los próximos días y semanas se complementará. Desde Oaxaca, el presidente López Obrador tuvo un enlace con servidores públicos que se encontraban en el Aeropuerto de Ciudad de México los cuales dieron a conocer las rutas aéreas para distribuir las vacunas…El presidente dijo que se tomó la decisión de iniciar en los municipios más alejados, marginados, con la población más pobre del país, en 330 con esas características. Se vacunarán a todos los adultos mayores de esos lugares. La próxima entrega incluye a otros municipios, también de las 32 entidades hasta que se vacune a más de 15 millones de adultos mayores de 60 años… en Puebla, la vacunación principiará en la zona de la Mixteca, en Acatlán de Osorio, en toda esa región hay más de 30 municipios marginados…veremos que viene…así que a esperar o enfrentar las adversidades con decisión y sin políticos, sin partidos…partidos…

Y en tanto Morena va un paso adelante con eso de los registros para las precandidaturas a las presidencias municipales, el PRI lanzó el pasado viernes dos convocatorias: la de diputados locales y una para 179 alcaldías en las que irá solo, de momento, en las que no está contemplada la capital poblana, -esta podría emitirse en el transcurso de esta semana, con acuerdo o sin acuerdo para la coalición con el PAN y el PRD, ya que por ahora ninguna dirigencia nacional, no estatal, cede…y por ello Genoveva Huerta la lideresa estatal panista tiene tiempo para “enfrentar” mediáticamente a la alcaldesa Claudia Rivera…

Estimado lector, recuerda cuántas ocasiones ha escuchado la palabra “unidad” que pregonan permanentemente en los partidos políticos existentes y de nuevo cuño. Si no lo recuerda le comento que por enésima ocasión salió de las voces de las dirigencias partidistas ahora que están en plena batalla por las precandidaturas.

Esa palabra es mágica para todos los aspirantes, en especial para los que han sido tomados en cuenta para representar a” “su” partido y de inmediato suman a militantes que no son afines pero sí al proyecto de su instituto político…algo ocurre y repentinamente esa unidad se deshace y vuelve el caos.

Eso ocurrió ayer en una reunión del presidente del Consejo Estatal de Morena, Saúl Papaqui Hernández, con consejeros y aspirantes a la Presidencia Municipal de Puebla, donde ratificó la unidad partidista y aplaudió que la mayoría de los aspirantes haya asistido a dicho encuentro como muestra de civilidad y de la suma de esfuerzos que prevalece en el movimiento. “Que no se confunda una vez más a la ciudadanía, porque no se tratan de arreglos en lo oscurito, de componendas ni de negociaciones tramposas. Nos hemos sentado en mesas de trabajo y de diálogo, públicas, frontales y sobre todo transparentes”., dijo. Pero que creé, faltaron los candidatos oficiales, sí, no acudieron el diputado local, Gabriel Biestro Medinilla ni José Luis Sánchez Solá –Chelis-. Muy puestos se hicieron presentes Jorge Morales Alducin –otraaa veeez- Armando Etcheverri, Abraham Quiróz, para acompañar a la munícipe Claudia Rivera Vivanco, ella apuntada para buscar su reelección. Algo más que dijo el líder estatal: “algunas voces insinúan que no nos sabemos poner de acuerdo y nos comparan incluso con viejas prácticas de la política de izquierdas, sin embargo, después de muchos años de lucha, hemos demostrado que sabemos dialogar, escuchar y construir puentes de entendimiento”. Así que la mayoría acordó dejar de lado la violencia, la trampa y la descalificación, porque están apostados a las propuestas, los acuerdos, la reflexión y el análisis…ya…Y vienen muchos más encuentros, como dice alguien…josú…

Después le comento de las convocatorias priístas y de asunto PAN-presidenta municipal…solo una pregunta: Un buen cebollazo presidencial al gobernante poblano el viernes y el domingo los candidatos a la alcaldía capitalina, favoritos de Casa Aguayo, desoyen el llamado de su dirigencia…Hasta la próxima…D.M.