Sorteo UDLAP: felicidad en medio de la pandemia

Staff/Rossi

Para oriundos de Puebla, de los municipios de San Andrés Cholula, Zacatlán y Atlixco, las 4 casas completamente amuebladas y decoradas que entregó el Sorteo UDLAP.

Con una bolsa de más de 57.9 millones de pesos en premios, este día se realizó la trigésimo quinta edición del Sorteo UDLAP, que este año cambió la vida de cuatro afortunados ganadores quienes se hicieron acreedores a una de las 4 residencia totalmente amueblabas y decoradas ubicadas en el exclusivo Fraccionamiento Residencial Lomas de Angelópolis II.

“Bienvenidos al Sorteo de la Universidad de las Américas Puebla. Hoy estamos celebrando un sorteo en medio de una de las mayores crisis, pero es un sorteo que durante 35 años ha traído a cada uno de ustedes resultados en los cuales la alegría que compartimos de dar becas a los estudiantes con los recursos del sorteo se transforma en premios para todos y cada uno de ustedes. Este sorteo en el año en que vivimos la pandemia ha sido complicado, por lo que agradecemos a cada uno de ustedes quienes nos han ayudado en la venta y colocación de nuestros boletos; le agradecemos de corazón, desde la Universidad de las Américas Puebla participar en él. Colaborando ustedes se obtienen resultados positivos, pero el premio mayor que obtenemos todos es la posibilidad de que jóvenes puedan asistir a nuestra universidad con becas sufragadas directamente por este maravilloso sorteo. ¡Muchas gracias!”, fue el mensaje que dio el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, al inicio del evento que se realizó para dar a conocer a los ganadores de la trigésimo quinta edición del Sorteo UDLAP.

En punto de las 12:30 horas las tómbolas empezaron a dar vueltas para arrojar al número ganador del primer gran premio siendo este el 201516 a nombre de Armando, oriundo de San Andrés Cholula, Puebla, quien a partir de hoy se convirtió en el dueño de una residencia totalmente amueblaba y decorada, ubicada en el exclusivo Fraccionamiento Residencial Lomas de Angelópolis II, una SUV Mercedes Benz GLA 200 Sport, un automóvil Mercedes Benz Clase A 200 Sedan y un cheque nominativo por $200,000 pesos, dando un valor total de $15,532,710. Su decoración tiene el concepto “el lujo en la simplicidad” con espacios abiertos y elementos visuales que delimitan las áreas con el fin de realizar actividades recreativas y de convivencia con sus seres queridos. “Estoy bastante contento por haber obtenido este premio, este boleto lo compré hace dos semanas a un alumno de la UDLAP y lo agarré al azar”, fueron las palabras que dio vía telefónica el afortunado ganador del primer lugar de la trigésimo quinta edición del Sorteo UDLAP.

El segundo premio fue para el número 219037 a nombre de Edgar, quien vive en el municipio de Zacatlán, el cual consta de una residencia totalmente amueblada y decorada, ubicada también en el Fraccionamiento Residencial Lomas de Angelópolis II, un automóvil Mercedes Benz Clase A 200 Style y un cheque nominativo por $150,000, todo con un valor total de $9,556,500. Esta residencia tiene un concepto atemporal con el elemento rector de lujo en la simplicidad; está ambientada con materiales monocromáticos y acentuados que propician la creación de nuevos espacios con valor propio. “Este boleto se lo compré a un amigo al cual le trabajo. Lo compré hace aproximadamente unos 15 días, mi amigo me invitó a comprarlo y decidí apoyarlo. Es increíble haber ganado la residencia del segundo lugar y no me la creo aun”, mencionó Edgar, quien pidió tiempo para asimilar la noticia.

El número 123469 a nombre de José, oriundo de San Andrés Cholula, Puebla, fue el ganador del tercer premio que consistió en una casa completamente amueblada y decorada con un valor total de $4,000,000. Mientras que el número 058434 a nombre de Giovanni de Atlixco, Puebla, fue el ganador del cuarto premio que también entregó una casa completamente amueblada y decorada con un valor total de $3,250,000.

Otros de los premios que entregó la trigésimo quinta edición del Sorteo UDLAP fueron: Cheque nominativo con valor de $1,500,000.00; un Mercedes Benz GLE Coupé 2020; un BMW Z4; un Porsche Cayman; un BMW X4; una Range Rover Evoque; un Mini Cooper 60 años; Jettas; Ventos Startline; autos Gol Trendline; cheques nominativos por $100,000.00; cheques nominativos por $50,000.00; cheques nominativos por $20,000.00; pantallas 60″ smart TV; tabletas Apple Ipad 10.2″ 32 GB; y cheques nominativos por $ 5,000.00.

Cabe recordar que el Sorteo UDLAP se creó en 1987, y desde su origen, el principal objetivo del Sorteo UDLAP ha sido generar fondos para el programa de becas de la Universidad de las Américas Puebla y así apoyar a los estudiantes a tener una educación superior de excelencia; es por ello que no te olvides de seguir colaborando con este magno sorteo, porque recuerda “Apoyar te hace ganador”.