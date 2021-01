Emilio Guerrero platica sobre su personaje Dante Granados en “Te acuerdas de mí”

Telenovela producción de Carmen Armendáriz que estrena este lunes 18 de enero a las 21:30 horas por “las estrellas”

Por Mino D’Blanc

El experimentado actor Emilio Guerrero da vida a Dante Granados en la telenovela “Te acuerdas de mí”, producción de Carmen Armendáriz, dirección de Francisco Franco y que se estrena este lunes 18 de enero a las 21:30 horas por “las estrellas”.

Platicamos con él gracias a las finas atenciones de la licenciada Rocío Rangel, de Televisa.

MD’B: Platícanos de Dante en “Te acuerdas de mí?

EG: Dante Granados, que en realidad lo conocen siempre como Granados. Es un villano como tantos que hay. La trama tiene mucho villanos. Tiene un par de defectos; es una finísima persona para empezar. Es ambicioso, no tiene escrúpulos, pero como cualquier persona tiene una debilidad que es su familia; adora a su familia, a su mujer y a sus dos hijas y hará lo que sea por ellas. Entonces para alguien que se dedica a lo que se dedica, que es un empresario que tiene grandes conectes muy arriba y también muy abajo, esa debilidad no siempre es útil cuando se dedica a lo que se dedica. Eso hace que sea un personaje muy rico, muy vivo, muy interesante, porque es un villano que no nada más está haciendo canalladas o que esté haciendo tranzas, ya que también se preocupa y quiere mucho a su familia y eso está muy padre. Es un personaje tridimensional, que es de carne y hueso como cualquiera de nosotros.

MD’B: Para tu punto de vista, al encarnar a este villano, ¿por qué realmente es así y qué tanto crees que podría convertirse en un buen ser humano?

EG: Este villano de dónde surge es un poco intrascendente en cuanto a la historia. Lo importante de esto es que muestra un poco cómo es la relación con Olmo Cáceres que es el personaje que interpreta Guillermo García Cantú y es con quien hace negocios. Hace negocios con el grupo Cáceres. Entonces Dante tiene la función dramática, real, en cuanto a la historia de que podamos ver también cómo funciona Olmos, porque son muy parecidos esos dos personajes. El personaje de Olmos es un protagónico, el de Dante Granados aparece bastante pero no es protagónico. Sirve para eso, esa es la función dramática que realmente tiene.

MD’B: ¿Qué le aprendes como actor y como persona al personaje de Dante Granados?

EG: Siempre se les aprende a los personajes, afortunadamente. Yo me quedo muy a gusto con esta dualidad que tiene Dante de ser muy ambicioso, muy vengativo, pero tener esa virtud de que por sobre todo aquello está su familia. Eso es con lo que yo me quedo, eso me ayudó a mí mucho, mucho, mucho, mucho a que el personaje espero que se vea real, que me lo crean, que me acepten y eso es lo que me deja Dante Granados, que es un personaje de verdad y que deja todo por su familia, como muchos de nosotros lo haríamos.

MD’B: ¿En qué se parece a ti y en qué no se parece?

EG: Yo afortunadamente no soy ambicioso. Mis ambiciones van para otro lado, soy más soñador. Lo que tiene Dante es que es muy corrupto, muy tramposo. No se parece en nada a mí. Eso espero yo, espero que me lo crean. La similitud que tenemos es que sí quiero infinitamente a mi familia, pero bueno, todos hemos tenido ambiciones también, lo que pasa que no son a toda costa y sin escrúpulos, pero las de él sí son así. No es que sea malo tener ambiciones, pero el chiste está en cómo quiere conseguirlas y eso es lo que está mal. El amor por la familia es claro y más en estos momentos de saber que no estamos solos, que tenemos a nuestra familia con nosotros y que ellos sepan que nos tienen a nosotros, eso es importante.

MD’B: ¿Qué tan apegada esta “Te acuerdas de mí” al tipo de vida que tenemos actualmente los seres humanos?

EG: Yo creo que está muy apegada. Es finalmente una historia de amor. Estamos hablando de una telenovela corta, pero es una historia de amor donde hay todo ese tipo de personajes que rodean en la vida. Está apegada en ese sentido. Nosotros no tocamos nada que ver con la tremenda crisis que estamos viviendo en este momento en relación a la pandemia. Este proyecto está echado a andar desde antes. A mí me hablaron desde febrero del año pasado. Sabíamos que existía algo en China, pero no sabíamos qué iba a pasar en todo el mundo. En relación a los personajes todos son muy reales. Todos los que van a ver en la telenovela son como cualquiera que nos podamos encontrar. Claro, como siempre hay unos muy ricos y otros no tantos, pero está muy apegada a la realidad en cuanto a eso, no en cuanto a la temática que nos aqueja en este momento que la verdad sí es muy fuerte y que es de una cotidianidad de un tema de todos los días para todos en el mundo.

MD’B: ¿En cuántos capítulos participas?

EG: Como en 38 ó 40.

MD’B: Para tu punto de vista, ¿por qué el público tiene que ver “Te acuerdas de mí?

EG: Porque es una historia que nos muestra, porque es una historia que estamos haciendo a contra pelo, a contra corriente por la situación que estamos viviendo. Porque Carmen Armendáriz es una productora con toda la experiencia del mundo, con toda la seriedad, con todo el profesionalismo, con todo el cariño. Porque Francisco Franco es un director excepcional. Los demás directores son estupendos también. Es decir, hay una gran calidad en el trabajo que se está haciendo. Lo estamos haciendo casi como cine, entonces eso lo van a ver, se van a entretener. Hay personajes entrañables, hay personajes aborrecibles como en todos lados. Por eso vale la pena ver “Te acuerdas de mí”.