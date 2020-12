Nano, sinónimo de solidaridad y compromiso

Por: Carlos Javier Jarquín

Existen seres humanos que contagian inspiración y provocan indeleble admiración no por lo que son, saben o poseen si no por la genialidad que habita en su corazón, tal genialidad es el de ser solidario con los más desprotegidos de la sociedad, qué sin importar la crisis que se vive en el presente ellos hacen hasta lo imposible por brindar apoyo incondicional. En muchos países del mundo la pobreza es extrema, miles de niños y ancianos mueren de hambre, millones de personas por todo el mundo no tienen acceso a una educación de calidad por lo tanto desconocen el genuino encanto tecnológico.

La vida del ser humano tiene unos misterios inexplicables, a continuación enumero algunas preguntas que constantemente escuchamos o leemos y qué penosamente no tienen coherentes respuestas: ¿cómo es posible que un multimillonario le deje su fortuna a un perro o a un gato? ¿cómo es posible que gastes miles de dólares por hacerte una cirugía estética? ¿cómo es posible que un empresario, o un artista derroche su dinero en lujo, cuando a sus empleados los explotan y le pagan una miseria? ¿cómo es posible que muchos políticos de turno sean unos adictos a la corrupción, deberían de ser adictos a trabajar para el desarrollo colosal de la patria? No quiero extenderme con más preguntas, suficientes interrogantes para meditar en la desigualdad e injusticia que se vive por todo el mundo, claro, en algunos países se vive con mayor acento.

Aplaudo con entusiasmo para quienes demuestran solidaridad, aplausos para quienes apuestan desde lo práctico por un mundo mejor. La belleza de la vida se descubre cuando generosamente manifestamos ayuda, si todos nos aplicáramos a ser más solidarios sin importar credo, nacionalidad, edad, color de piel, idioma, etc., la magia de este mundo sería increíble, pero cuando conocemos a personas que ayudan a crecer y a vivir con realce incomparable, nos damos cuenta que la vida es más prodigiosa haciendo el bien sin excusas, existen millones de personas por todo el planeta que tienen el tiempo y apropiadas comodidades para hacer felices al prójimo, pero no lo hacen, porque prefieren perderse en absoluta maldad que en ser altruista.

Desde estas líneas hago llegar mis sinceras felicitaciones a Laureano Garín Lanaspa más conocido como “Nano” es un destacado filántropo de Zaragoza, España. Es licenciado en Derecho, estudió Ciencias Políticas, también cuenta con un Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas. Cuando tenía un poco más de 20 años creó la primera asociación, una Asociación Vecinos de un importante barrio de la ciudad con leal compromiso social (año 1981), sigue aportando ayudas, dando alimentos, y trabajando por un barrio por el que sigue trabajando activamente, la Asociación CIVITAS.

Como visionario y humanista tuvo la iniciativa de crear la Federación Aragonesa de Consumidores Unidos (FACU), para defender sus derechos desde la solidaridad, defendiendo al más débil de los abusos que usualmente padecen todos los consumidores y siempre desde la perspectiva solidaria y de la que es Presidente. Además siendo conocedor de las necesidades sociales reales participó activamente en la creación así como en la actividad de la Asociación de Mujeres Progresistas Las Aguadoras, dedicada a la mujer y su realidad social y con la juventud desde la Asociación Río Las Fuentes, ofreciendo esperanza al futuro y con una implicación total con las mismas.

“Viendo que es preciso la cooperación entre diferentes Asociaciones es uno de los inductores de la Red Lasfu, que busca aunar esfuerzos de las diferentes asociaciones que esté trabajando en la misma línea de compromiso y que quieran adherirse a ese compromiso con la solidaridad”. Laureano, vive comprometido con la formación de los más desfavorecidos, asistencia y apoyo de los que más lo necesitan este año triplicó la ayuda alimentaria frente a otros años (100 toneladas de alimentos frente a 39 de otros años), también ha realizado campañas para llevarles juguetes a los niños de su ciudad en esta Navidad, que muchos en todo el mundo no podrán tener la dicha de disfrutar de un juguete a causa de la crisis global. La historia de Nano debe ser un ejemplo para todo el mundo.

