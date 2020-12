Red Bull tomará más tiempo para decidir el futuro de ‘Checo’ Pérez

ESPN

Checo’ Pérez opta por la paciencia para saber si tomará el lugar de Alexander Albon en Red Bull

El piloto Sergio ‘Checo’ Pérez tiene 50% de posibilidades de seguir en la Fórmula 1 en 2021, señaló el mexicano en entrevista con John Sutcliffe de ESPN.

“Sigue abierta, no está cerrada, pero eso solo sabré hasta acabando la temporada”, subrayó ‘Checo’ Pérez sobre la opción de ir a Red Bull.

‘Checo’ Pérez está teniendo una de sus mejores temporadas misma que podría acabar como la mejor en cuanto a puntos y posición en el campeonato de constructores –es un piloto que tiene nueve podios en la F1 con equipos de mediano nivel, por lo que su nombre y su estatus es muy apreciado, pero no suficiente para firmar con un equipo grande, pues hay muchos intereses que no están en sus manos, explicó.

“Es difícil explicarlo, diría que la F1 es el máximo nivel de competición en el deporte. Solo hay 20 lugares la mayoría de ellos tomados y de esos, solo 10 son interesantes para la etapa de carrera en la que estoy”, dijo Pérez. “Ya tengo mucha experiencia y solo aspiro a cierto número de asientos y son muy limitados y dependen de muchas cosas políticas fuera de mis manos; si fuera solo por pilotaje tendría uno de esos mejores asientos y no solo hoy, desde hace muchos años”.

“(Necesitas) conexiones. Tienes a equipos que el jefe es manager de pilotos como en su caso Toto (Wolff) que es jefe de Mercedes, pero también es manager de pilotos y por obvias razones se irá con sus pilotos; lo mismo con Ferrari tiene su academia de pilotos y otras cosas… tienes que estar en el momento indicado, ideal, para que te llegue”

Luego de 15 competencias, ‘Checo’ Pérez está en la 5ta posición del campeonato mundial de pilotos con 100 puntos. El domingo hubiese conseguido su segundo podio del año, pero una falla en el motor impidió que terminase la carrera en Bahréin –iba tercero con pocas vueltas para el final cuando el motor Mercedes sucumbió.

“Una montaña rusa de emociones”, así describió el tapatío su año. “Con momentos buenos y malos como siempre. Estoy en mi mejor momento estoy dando muy buenos resultados, entonces siempre es bueno estar en un buen nivel y creo que estoy pasando por un buen momento”.

Sobre su podio en Turquía, ‘Checo’ expresó: “Un año durísimo para todo el mundo, sin duda, lo piensas cuando tienes un momento así de importante en tu vida; también por el año profesional que he tenido: no tener equipo para el futuro, tener que salir del equipo… todas las cosas que han pasado y un podio tan bueno como fue el de Turquía fue muy especial para mí”.

Quedan dos fechas para terminar esta insólita campaña, que inicio en Europa a principios de julio y terminará hasta diciembre, toda una rareza en la historia de la categoría. En esas dos fechas –de nuevo en Bahréin, pero en otra configuración del circuito de Sakhir y en Abu Dabi– ‘Checo’ Pérez intentará mejorar su mejor cosecha de puntos en la F1, 101 en 2016. Ese mismo año y en 2017 el mexicano finalizó 7mo en el campeonato de pilotos, su mejor posición en F1 tras una temporada y marca que también podría mejorar este 2020.

Antes de su retiro en Bahréin, ‘Checo’ Pérez había marcado puntos en todas las carreras que había competido este año –solo él y Lewis Hamilton, ya campeón mundial, lo habían logrado. La racha de Pérez viene desde 2019 y se cortó tras 18 carreras consecutivas entre los 10 que suman unidades.

“Yo creo que sin duda ayudan el que tu nombre esté sonando constantemente. Demuestra que venimos haciendo un gran año y más que eso no puedo hacer”.

“No sé… seguramente Red Bull está trabajando en su mejor escenario, su mejor plan. Veremos en el tiempo si en ese escenario estamos nosotros o se van por otro camino”.

Algo dejó claro ‘Checo’ Pérez, es Red Bull o ningún otro equipo en la F1. Tiene dos opciones si no se concreta la del equipo austriaco: tomarse un año sabático considerando que en el 2022 habrá muchos cambios técnicos y no correr en 2021 no le afectaría en cuanto a tema pista; o ser piloto de reserva de alguna organización grande, aunque esta opción la quiere meditar muy bien, pues tiene una familia joven que atender.