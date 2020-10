2018VP1: este es el asteroide que pasará cerca de la Tierra el Día de Muertos

MUY INTERESANTE

El asteroide 2018VP1 pasará cerca de la Tierra el 2 de noviembre, pero no existe riesgo de que impacte contra nuestro planeta.

El Sistema Solar no sólo se compone del Sol, los planetas y sus satélites. Nuestro vecindario cósmico también es el hogar de cientos de miles de asteroides, objetos rocosos gigantes que de vez en cuando amenazan con impactar algún planeta en su atracción gravitatoria hacia nuestra estrella.

El pasado 17 de octubre, el divulgador de la ciencia y director del Planetario Hayden, Neil Degrasse Tyson, compartió un tweet a propósito del paso de 2018VP1, un asteroide al que definió ‘del tamaño de un refrigerador’ cerca de la Tierra:

Asteroid 2018VP1, a refrigerator-sized space-rock, is hurtling towards us at more than 40,000 km/hr.

It may buzz-cut Earth on Nov 2, the day before the Presidential Election.

It’s not big enough to cause harm. So if the World ends in 2020, it won’t be the fault of the Universe. pic.twitter.com/eiy9G9w4Ez

— Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) October 18, 2020