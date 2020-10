La pandemia agudiza la situación de hábitat y pobreza para millones de familias en América Latina

PRNewswire

Octubre es un mes importante para la reflexión sobre grandes desafíos globales. Se conmemora el DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT (05 oct), DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA (17 oct) y el DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES (31 oct).

En América Latina, la región más urbanizada[1] y desigual del mundo, donde 104 millones de personas viven en asentamientos populares[2], existen grandes e históricos desafíos ante el contexto de un mes enfocado en lo urbano. Una región en donde 1 de cada 4 habitan zonas urbanas, viviendo en un tugurio, villa, favela o campamento en situación de pobreza.

Los informes[3] de la organización TECHO, identifican que antes de la pandemia la situación de las familias que habitan los asentamientos populares de Latinoamérica son territorios que no estaban preparados para asumir las medidas de mitigación contra el virus:

3 DE 4 ASENTAMIENTOS (73,3%) No cuenta con conexión a la red de alcantarillado

1 DE 3 ASENTAMIENTOS (36,7%) No cuenta con el servicio de electricidad formal y seguro

53,5% DE LOS ASENTAMIENTOS no tiene conexión al servicio de agua potable

3 DE 4 ASENTAMIENTOS (76%) cuenta con al menos una forma de organización comunitaria para enfrentar sus dificultades

3 DE 4 ASENTAMIENTOS no cuenta con la tenencia regular del terreno

1 DE 5 ASENTAMIENTOS afirmó tener posibilidades de sufrir un desalojo debido a comunicaciones recibidas

La pandemia ha golpeado día a día a la población que no puede quedarse en casa, porque la vivienda no tiene las condiciones para ser un refugio de cuarentena, también donde el hacinamiento es un impedimento para la distancia física establecida. La simpleza de un lavado de manos se hace imposible cuando no se tiene acceso al servicio. Esto pone en grandes aprietos a la región, estimando que el número de pobres en la América Latina puede crecer en 35 millones por el coronavirus COVID-19.[4]

Un estudio cuantitativo realizado por TECHO (El COVID-19 en los Asentamientos Populares[5]) en el que se realizaron mil doscientas dos encuestas a vecinos y vecinas de 360 asentamientos populares de 9 países de América Latina y El Caribe, se pueden visualizar los grandes desafíos a los que se enfrentan las familias que habitan territorios vulnerables de la región, no solo ante la pandemia sino ante una realidad injusta y estructural que es histórica.

La dimensión vinculada al hábitat y habitabilidad, aborda como la condición de las viviendas hace más difícil afrontar el coronavirus. Para más de la mitad (56,2%) de los consultados, la situación de su casa incrementa la vulnerabilidad ante el contagio. Profundizando aún más en las condiciones de la vivienda, las personas encuestadas aseguran que una de las situaciones que más ha dificultado el afrontamiento del COVID-19 es el hacinamiento. La presencia de “muchas personas viviendo en cada vivienda” representa un problema para el (43,2%) de las personas censadas.

El Director General para TECHO Internacional, Juan Pablo Duhalde, comenta que: “La situación es extremadamente grave por la pandemia, pero exacerbada por aquellas pandemias que existen desde hace décadas en América Latina, una región de riqueza humana, pero profundas desigualdades que se reproducen y adaptan ante las contingencias.”

Son más de ciento veinte mil familias[6] (casi medio millón de personas) las que han sido beneficiadas por TECHO durante la pandemia. Cajas de alimentos, insumos de higiene y prevención, sistemas de captación de agua y consultorios médicos, han sido la base del apoyo que TECHO ha desplegado para las familias que viven en situación de pobreza en América Latina y El Caribe.

Sobre TECHO:

TECHO es una organización presente en América Latina y El Caribe, que busca superar la situación de pobreza que viven millones de personas en los asentamientos populares, a través de la acción conjunta de sus pobladores, pobladoras y jóvenes voluntarios y voluntarias, en 18 países de la región. Su oficina internacional se encuentra en Santiago de Chile.