Flor María Muñoz: eslabón cultural entre América y Europa

Por Carlos Javier Jarquín

“Las personas sin conocimientos de su pasado, su origen y su cultura, son como un árbol sin raíces”. Marcus Garvey

Flor María Muñoz Bañales es un verdadero eslabón del patrimonio cultural Latinoamericano en Europa especialmente en Francia donde ella radica actualmente. Es Fundadora y Directora del “Encuentro de Literatura Hispanoamericana en París” este proyecto nació en el 2017 y desde entonces una vez al año reúne a escritores y poetas emergentes y de gran trayectoria de Latinoamérica y Europa, su iniciativa debe ser símbolo de genuina e infinita admiración. También es “Promotora Cultural del Patrimonio Hispanoamericano en Europa”. Su labor como gestora cultural no tiene comparación, todo lo que ella promueve es sin fines de lucro.

En una charla que tuve en la semana pasada con el Ing., escritor e historiador Rubén Darío IV y Lacayo, coincidimos de lo maravilloso e importante que es dar a conocer el talento de nuestra región latinoamericana en otros continentes, lo que la señora Flor María, ha venido promoviendo en Europa es histórico, mágico e indescriptible, sobre su trabajo como promotora cultural Darío IV, expresa:

“Flor María Muñoz Bañales, nos recuerda nuestra identidad, nuestra diversidad de sangre y cultura, ella brilla, brilla, brilla, fabulosa promotora cultural, que con ánimo y carisma infinito y desde el corazón cultural de Europa (Francia) impulsa valores hispanoamericanos, su condición de tener madre mexicana, padre panameño, raíces Vasco Españolas y un esposo Franco Italiano, representa para Hispanoamérica una luz especial irradiando cultura hispana, promoviendo una unión hispanoamericana-europea, a través de la historia, cultura, literatura y el arte”.

En esta entrevista Flor María, nos habla de su iniciativa de promover la cultura hispana en Europa. En el siguiente vídeo ella recita un hermoso poema dedicado a Panamá de la autoría de Yasmín Díaz Sánchez: https://youtu.be/reh3JRbXZqQ

Entrevista

¿Qué significa para usted haber nacido en Puebla, México y haber crecido en Panamá?

Creo que para todo hijo/hija de matrimonio mixto es una bendición poder crecer con culturas diferentes.

¿Ha tenido el honor de vivir en muchos países, qué es lo más enriquecedor que le han aportado esas diversas culturas?

Todos me han aportado algo ya que ningún país es igual. Sus culturas, sus religiones, sus gastronomías, su arte me ha enriquecido profundamente.

¿Cuál es la mayor influencia de sus padres?

Yo no hablaría de influencia sino de transmisión. Todo padre que ama a sus hijos les inculca lo que son los valores. Siempre me han apoyado y están muy orgullosos de todo lo que he hecho a nivel profesional como ahora en lo cultural.

¿Que temas abordas en sus conferencias?

Abordo más sobre temas panameños porque considero que no se conoce el potencial turístico del que gozamos pero también cuando la ocasión se presenta me gusta hablar sobre como se celebra el día de muertos en México y otros temas mexicanos vendrán para este nuevo año 2021.

¿En diciembre del 2018 publicó un libro en coautoría con Sara Bassan, cuál es la temática principal que abordan y dónde se puede comprar este libro?

Es un libro para mujeres que están o van a pasar por tratamiento y es para darles ánimo, que sepan que el cabello es lo de menos. Se puede ser bella en todo momento. Sara es estilista de alta costura de ahí el título. Parte de los libros los tiene ella en Panamá ya que después de haberlo presentado en Panamá íbamos a presentarlo en París y en España, con la pandemia hemos postergado las presentaciones. No es un libro que se consiga en Amazon, como muchos otros.

¿Qué mensaje le envías a las personas que tienen cáncer?

El mensaje es que por muy difícil que sea el momento en el que se esté pasando no deben dejarse abatir. La luz está siempre al final del túnel, como decimos.

Eres Fundadora y Presidenta del “Encuentro de Literatura Hispanoamericana en París”, donde promueves a los escritores y poetas Hispanoamericanos. ¿Qué le cautivó tomar esta iniciativa?

Como no soy escritora mi único interés ha sido el hacer disfrutar y descubrir el oasis de los poemas, prosas y lecturas diversas con un mosaico a viva voz de autores hispanos. Por medio de ellas nuestras culturas y costumbres. No solo Europa tiene buenos escritores, Latinoamericana también lo tiene. Francia no es un país en donde el español sea un idioma hablado. Es muy difícil organizar este tipo de evento. El darme cuenta que en París no había un lugar en donde se reunieran varios escritores latinoamericanos pensé que esa sería una buena idea. Por lo general hacen presentaciones individuales en librerías, en embajadas de sus países o en alguna institución pero no más de dos o máximo tres escritores. No sé a qué se debe. A mi me parece enriquecedor poder presentar una gama de poetas y escritores consagrados y emergentes al mismo tiempo y en un ambiente familiar. Los tres primeros Encuentros de Literatura fue en la Ciudad Internacional Universitaria de París y el 4° Encuentro lo presenté en el Instituto Cervantes de París junto a la reconocida escritora Rocío Durán Barba, la presidenta de honor.

Este año se celebró el IV encuentro, desde el primer encuentro hasta el presente ¿Cuántos autores han presentado sus libros?

Bueno, esto no es una feria de libro en donde hay cientos o miles de escritores y que el público no tiene ni el tiempo ni la posibilidad de encontrar o conocer a todos. El Encuentro es en un ambiente familiar en donde los escritores y el público conviven, intercambian, venden y dedican sus obras al mismo tiempo que se toman fotos personalizadas en un ambiente más humano. Hasta hoy he tenido 71 escritores. Debo decir que solo se realiza en las tardes y en dos días.

¿Qué requisitos les solicitas a los autores que se presentan en este evento?

Por lo general es el Encuentro de Literatura Hispanoamericana que se acerca a ellos.

¿Qué tal han sido los resultados, desde que inició con este proyecto de promover a los escritores latinos en Europa?

Estoy satisfecha del resultado, los elogios del Embajador de España y del Director del Instituto Cervantes lo decía todo. Este no es un evento popular; este evento es de cultura y de mucha calidad.

Si tuviera que dictar una conferencia dirigida a los jóvenes, e inspirada en todos los países que ha vivido ¿Cuál sería el enfoque principal que le darías? ¿Qué título le pondrías?

El enfoque sería: Observar, aprender, aceptar, y compartir. El título sería; “Mirar más allá”.

Síntesis biográfica

Flor María Muñoz Bañales, (nació el 6 de enero en Puebla, México y creció en Panamá). Cursó estudios en Administración Empresarial en la Florida University en Panamá y en Tulane University. Ha vivido en lugares muy lejanos e interesantes como Papúa Nueva Guinea y Yibuti en el Cuerno de África; en lugares paradisíacos como la Isla de la Martinica o de San Martín FWI, por mencionar algunos. Conoce bien Etiopía y Yemen países a los que le tiene un profundo cariño.

Ha trabajado para entidades diplomáticas y organizaciones internacionales. Actualmente reside en Francia y entre sus múltiples actividades también se ha dedicado a promover el patrimonio cultural hispanoamericano en Europa y es la Fundadora y Presidenta del Encuentro de Literatura Hispanoamericana en París. Flor María que tiene título de condesa por su matrimonio, es una persona abierta, sencilla y accesible. En diciembre del 2018 publicó un libro en coautoría con Sara Bassan titulado “Con C de Couture” – Glamour en todas circunstancias” libro sobre testimonios de cómo enfrentar el cáncer de la mejor manera posible.