Felipe de Jesús Morales Lechuga aspira por el PRI a ser candidato a diputado por Ciudad Serdán

Hipólito Contreras

Soy un priista de convicción, no de conveniencia, voy con todo a la diputación local por el distrito de Ciudad Serdán, me he preparado bien para poder contender en un cargo de elección popular, no quiero ser un político improvisado de la noche a la mañana, la gente quiere candidatos que conozcan la problemática, que tengan arraigo con la gente, que sepan escuchar a la gente, que cuando ya estén arriba no se olviden de la gente, siento que puedo hacer eso, afirmó Felipe de Jesús Morales Lechuga, aspirante del PRI.

Durante 23 años que llevo en la vida política y administrativa nunca he perdido los pies, nunca me he subido a un ladrillo y me he mareado, siempre he sido un hombre de respeto, comentó.